Winnie-the-Pooh'un ilham kaynağı gerçek ayı, ilk kitabın 100. yılında anılıyor

Bundan tam yüzyıl önce ilk Winnie-the-Pooh kitabı yayınlandı ama sevilen ayı, Kanadalı bir asker 1914'te İngiltere'nin Wiltshire bölgesini ziyaret etmeseydi belki de hiç var olmayacaktı. Kanada ordusunda görevli veteriner Harry Colbourn, Birinci Dünya Savaşı sırasında Salisbury Ovası'nda konuşlandırılmış ve alayın maskotu olan Winnie adındaki dişi ayıyı da yanında getirmişti. Alan Alexander Milne'in çok sevilen kitaplarına ilham kaynağı olan gerçek ayı işte buydu. Colbourn'un torunun kızı Lindsay Mattick, büyük dedesinin "hayvanları çok sevdiğini" söyledi ve onun hakkında bir kitap da yazdı.Colbourn orduya ilk katıldığında süvari atlarına bakmakla görevliydi.Mattick, "Beyaz Nehir'deyken bir avcıyla karşılaştı. Avcı, yavru bir ayı satıyordu" dedi."Büyük dedem de bu yavru ayıyı, ordudaki alayı için bir maskot olsun diye satın aldı. Ayıya Winnipeg - kısaca Winnie - adını verdi. Böylece ayı, asker arkadaşları için bir neşe kaynağı ve bir dost olacaktı."

Tilshead'den eski öğretmen ve tarihçi Frank Jones, Colbourn ve Winnie'yi anmak için köye bir anıt plaketi yerleştirilmesi amacıyla para topladı. İkili Salisbury Ovası'na vardığında, bölgenin "Birinci Dünya Savaşı'na gitmek üzere Salisbury Ovası'na gelen birlikleri barındırmak için kullanılan beyaz çadırlarla tamamen kaplı olduğunu" söyledi. "İçleri atlarla, askerlerle, eğitim veren insanlarla dolu olurdu. Kısacası, kendilerini savaşa hazır hale getirene kadar konaklama imkanı sağlardı" dedi.

Askerler Fransa'ya doğru yola çıktığında, Winnie Londra Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.Yazar Gyles Brandreth, Milne'in oğlu Christopher Robin Milne'in arkadaşıydı. Brandreth, Winnie'yi hayvanat bahçesinde ziyaret etmiş ve oyuncak ayısına onun adını vermişti. Bu da kitaplardaki ünlü dostluğun başlangıcı oldu.Brandreth, "Alan Alexander Milne'e göre, o ve Christopher Robin göl bulunan bir yerde tatildeydiler ve gölde bir kuğu vardı" dedi. "Kuğuyu yanlarına gelip beslenmeye ikna edemediler. Kuğu onları görmezden geldi, bu yüzden sonunda onlar da kuğuyu görmezden geldiler. 'Pooh, swan, poo - Ah, kuğu, ah' diyerek uzaklaştılar. İşte Winnie-the-Pooh böyle ortaya çıktı." Brandreth, Winnie'nin hayvanat bahçesinde "ziyaretçiler arasında anında büyük bir beğeni topladığını" ve Colbourn Kanada'ya geri götürmek için döndüğünde, popülaritesinin orada kalmasına izin vermesinde etkili olduğunu söyledi.

Winnie adlı ayı, 1934'te 20 yaşında ölene kadar Londra Hayvanat Bahçesi'nde yaşadı.Hayvanat bahçesinin yetkilisi Tina Campanella, 200. yıl dönümleri için başlatılan "Tarih Kovanı" projesi kapsamında birçok kişinin "büyükannelerinin, büyükbabalarının, ebeveynlerinin Winnie ile çektirdikleri eski aile fotoğraflarını gönderdiğini ve Winnie'nin ne kadar çok insanın hayatına dokunduğunu görmenin gerçekten iç ısıtıcı olduğunu" söyledi.

Winnie'nin kafatası şu anda geçici olarak Kraliyet Cerrahlar Koleji'nin Hunterian Müzesi'nde sergileniyor. Dişlerinin olmamasının nedeni muhtemelen ayının, ünlü adaşı gibi tatlıya düşkün olması. Müzeden Carina Phillips, "Dişlerini ölümünden yaklaşık üç yıl önce kesin olarak kaybettiğini biliyoruz" dedi. "Yani en az 17 yaşındayken dişsizdi, bu muhtemelen beslenme alışkanlıklarıyla bağlantılı."Esaret altındaki birçok ayıya şekerli çörekler veriliyordu ve Winnie özellikle içine pekmez karıştırılmış sütü çok seviyordu.Phillips "Çok uysal olmasına rağmen dişlerini fırçaladıklarını zannetmiyorum" dedi.Kayıtlara göre Winnie'nin ayrıca katarakt ve kireçlenme rahatsızlığı da vardı.

Orijinal Winnie-the-Pooh kitabının 100. yılı kutlanırken, Winnie kitaplarda, çizgi filmlerde ve ürünlerde ölümsüzleştirilmeye devam ediyor.Somersetli Mark Burgess, 1989'dan beri illüstratörlerden biri olarak çalışıyor."Küçükken bana bu öyküler okunurdu ve her zaman çok severdim. Bu yüzden bu benim için gerçek bir onur" dedi."Karakterler o kadar sevimli ki biraz oyuncu olmaya benziyor. Güzel, canlı çizimler ortaya çıkarmak için karakterlerin içine girmeniz gerekiyor, ben de bunu yapmaya çalıştım."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .