Vietnam'da termometreler 44 derecenin üstüne çıktı! Sıcaklık rekoru kırıldı

Küresel ısınma dünyanın dört bir yanında iyiden iyiye kendini gösterirken, bazı bölgelerde sıcaklık rekorlarının kırılmasında bazı bölgelerde ise sürpriz kar yağışlarına neden oluyor. Vietnam'da termometreler 44 derecenin üstüne çıktı ve hava sıcaklığı 44,1 santigrat derece olarak ölçüldü. Bu ülkede şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Rekor, ülkenin kuzeyindeki Thanh Hoa bölgesinde kırıldı ve yetkililer halka günün en sıcak saatlerinde evden dışarı çıkmama uyarısı yaptı.

DİĞER ÜLKELERDE DEYÜKSEK SICAKLIKLAR GÖRÜLDÜ

Bölgedeki diğer ülkelerde de çok yüksek sıcaklıklar görüldü. Tayland'ın batısındaki Mak bölgesinde daha önceki rekoru egale eden 44,6 derece sıcaklık vardı.

VİETNAM'DA ÖNCEKİ REKOR 43,4

Bu arada Myanmar basınına göre ülkenin doğusundaki bir kasabada 43,8 dereceyle son 10 yılın en yüksek sıcaklığı görüldü. Vietnam'ın daha önceki sıcaklık rekoru 43,4 dereceydi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MODELLEMELERİNİ DOĞRULADI

Uzmanlar ülkede görülen hava sıcaklığı rekorunun kaygı verici olduğunu dile getirirken, bu rekorun birçok kez kırılacağına, bu durumun da iklim değişikliği modellemelerinin doğru olduğunu gösteriyor.