Üye Girişi
Haberi Paylaş
Vietnam'da termometreler 44 derecenin üstüne çıktı! Sıcaklık rekoru kırıldı

Vietnam'da termometreler 44 derecenin üstüne çıktı! Sıcaklık rekoru kırıldı

Dünya Haberleri

Küresel ısınma dünyanın dört bir yanında iyiden iyiye kendini gösterirken, bazı bölgelerde sıcaklık rekorlarının kırılmasında bazı bölgelerde ise sürpriz kar yağışlarına neden oluyor. Vietnam'da termometreler 44 derecenin üstüne çıktı ve hava sıcaklığı 44,1 santigrat derece olarak ölçüldü. Bu ülkede şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Rekor, ülkenin kuzeyindeki Thanh Hoa bölgesinde kırıldı ve yetkililer halka günün en sıcak saatlerinde evden dışarı çıkmama uyarısı yaptı.

Bölgedeki diğer ülkelerde de çok yüksek sıcaklıklar görüldü. Tayland'ın batısındaki Mak bölgesinde daha önceki rekoru egale eden 44,6 derece sıcaklık vardı.

Vietnam'da termometreler 44 derecenin üstüne çıktı! Sıcaklık rekoru kırıldı

Bu arada Myanmar basınına göre ülkenin doğusundaki bir kasabada 43,8 dereceyle son 10 yılın en yüksek sıcaklığı görüldü. Vietnam'ın daha önceki sıcaklık rekoru 43,4 dereceydi.

Vietnam'da termometreler 44 derecenin üstüne çıktı! Sıcaklık rekoru kırıldı

Uzmanlar ülkede görülen hava sıcaklığı rekorunun kaygı verici olduğunu dile getirirken, bu rekorun birçok kez kırılacağına, bu durumun da iklim değişikliği modellemelerinin doğru olduğunu gösteriyor.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

Myanmar Tayland Vietnam Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title