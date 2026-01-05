Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı

Venezuela'nın geçici yeni başkanı Delcy Rodriguez, yemin ederek göreve başladı.

ABD'DEN VENEZUELA'YA BASKIN

ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırı dünyanın bir numaralı gündem maddesi oldu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi yakalanıp tutuklanarak ABD'ye getirildi.

RODRİGUEZ YEMİN EDİP GÖREVE BAŞLADI

İlk başta ABD'ye resti çekip ardından geri adım atan Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriuguez, resmen göreve başladı. Rodriguez başkanlık yemini ettikten sonra ülkenin geçici yeni başkanı oldu.

GERİ ADIM ATTI

Rodriguez, Instagram hesabından, "dünyaya ve ABD'ye bir mesaj" yayımladı. Dış tehditlerden arındırılmış, karşılıklı saygı ve uluslararası iş birliğine dayalı bir ortamda yaşamayı arzuladıklarını vurgulayan Rodriguez, barış içinde bir arada yaşama taahhüdünü tekrarladı.

ABD'Yİ İŞ BİRLİĞİNE DAVET ETTİ

Venezuela ile bölgedeki diğer ülkeler arasında dengeli ve saygılı ilişkiler kurulmasına öncelik verdiklerini belirterek ABD hükümetini iş birliğine davet eden Rodriguez, uluslararası hukuk çerçevesinde ortak kalkınmaya dayalı ve birlikte yaşamı güçlendirmeyi amaçlayan bir yaklaşım talep etti.

"Başkan Donald Trump, halklarımız ve bölgemiz savaş değil, barış ve diyalogu hak ediyor." ifadelerini kullanan Rodriguez, Maduro'nun bu mesajı her zaman dile getirdiğini ve artık bunun tüm Venezuela'nın ortak mesajı olduğunu vurguladı.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar vermişti.

ÖNCEKİ AÇIKLAMASINDA ABD'YE MEYDAN OKUMUŞTU

Delcy Rodriguez, Venezuela Savunma Konseyi olağanüstü toplantısında ABD'nin Nicolas Maduro'yu derhal serbest bırakmasını istemiş ve ülkesinde sükunetin sağlanması ve ulusun savunulması çağrısında bulunmuştu. Rodriguez, Maduro'nun 'ulusun tek başkanı' olduğunu belirterek, "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak" ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin tarih ve adalet önünde cezalandırılacağını söyleyen Rodriguez, "Venezuela'ya yapılanlar, uluslararası hukuku ihlal eden bir vahşettir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Venezuela'da geçici olarak Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan Rodriguez'in ABD çıkarlarına aykırı adımlar atması halinde akıbetinin Maduro'dan kötü olacağını söyleyen Trump, şu anki Venezuela yönetiminin doğru işler yapmasını beklediğini vurgulamıştı.