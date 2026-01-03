Haberler

Venezuela lideri Maduro ve eşi New York'a götürülüyor

Venezuela lideri Maduro ve eşi New York'a götürülüyor
Güncelleme:
ABD'nin askeri operasyonuyla yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin akıbeti belli oldu. Maduro'nun eşiyle birlikte ABD savaş gemisine alındığı, New York'a götürüleceği öğrenildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ABD tarafından gerçekleştirilen operasyonla ülke dışına çıkarılmasının yankıları sürüyor. Maduro ve eşinin akıbeti merak edilirken, her ikisinin de nereye götürüleceği belli oldu.

MADURO, EŞİYLE BİRLİKTE NEW YORK'A GÖTÜRÜLÜYOR

Maduro ve eşi Flores'in ABD savaş gemisine alındığı ortaya çıktı. Venezuela liderinin eşiyle birlikte New York'a götürüleceği öğrenildi.

ABD'Lİ SENATÖR: MADURO ABD'DE YARGILANACAK

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee'den sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştüğünü belirtti. Lee, "(Rubio) Bana Nicolas Maduro'nun cezai suçlamalarla ABD'de yargılanmak üzere ABD personeli tarafından tutuklandığını ve bu gece gördüğümüz operasyonun, tutuklama emrini uygulayanları korumak ve savunmak için gerçekleştirildiğini bildirdi" ifadelerini kullandı.

VENEZUELA: MADURO'NUN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez yaptığı açıklamada, hükümetin Maduro'nun ve First Lady Cilia Flores'in nerede olduğunu bilmediğini aktardı. Rodriguez, hükümetin her ikisi için de "acil olarak hayatta olduklarına dair kanıt" istediğini belirtti.

ABD'NİN VENEZUELA'YA OPERASYONU

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu. Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve VenezuelaDevlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında New York Güney Bölgesi'nde iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Dünya
