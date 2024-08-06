Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, destekçilerinden WhatsApp'ı telefonlarından silmelerini istedi. Maduro, uygulamanın "faşistler" tarafından şiddet yaymak için kullanıldığını iddia etti.

Bir mitingde konuşan Maduro, WhatsApp'tan "gönüllü ve kademeli" bir şekilde çekilme çağrısı yaptı. Kendisinin Telegram ve WeChat'e geçtiğini söyledi.

Maduro, WhatsApp üzerinden askeri personel, polis ve toplum liderlerinin tehdit edildiğini öne sürdü. Daha önce TikTok ve Instagram'ın da "nefret" yaymak için kullanıldığını iddia etmişti.

Bu açıklamalar, Maduro'nun tartışmalı seçim zaferi sonrası muhalefete karşı baskıyı artırdığı bir dönemde geldi. Muhalefet liderleri María Corina Machado ve Edmundo González'i "faşist" olarak nitelendiren Maduro, onları seçim sonrası protestolardan sorumlu tuttu.

Seçim sonuçlarının incelenmesi için yüksek mahkemeye başvuran Maduro, aynı zamanda muhaliflere yönelik soruşturmalar başlattı. 2.000'den fazla kişinin tutuklandığını açıkladı.

Maduro, muhalifler için "Tun-Tun" adlı bir güvenlik operasyonu başlattığını ve protestocuları maksimum güvenlikli hapishanelere göndereceğini söyledi.

Bu gelişmeler, Maduro'nun seçim öncesi sosyal medyayı kullanarak imajını yumuşatma çabalarıyla çelişiyor.