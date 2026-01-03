Haberler

Venezuela'da OHAL ilan edildi: ABD'nin askeri saldırganlığını reddediyoruz

Venezuela'da OHAL ilan edildi: ABD'nin askeri saldırganlığını reddediyoruz Haber Videosunu İzle
Venezuela'da OHAL ilan edildi: ABD'nin askeri saldırganlığını reddediyoruz
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayipler'deki gerilim nedeniyle ABD ile savaşın eşiğine gelen Venezuela'nın başkenti Karakas'ta en az 7 patlama ve alçaktan uçan uçak sesleri duyuldu. Patlamalarla ilgili açıklama yapan Venezuela yetkilileri, "ABD'nin askeri saldırganlığını reddediyoruz" dedi. Maduro ise tüm toplumsal ve siyasi güçleri seferberlik planlarını devreye sokmaya çağırarak ülke genelinde OHAL ilan ettiğini duyurdu.

  • Venezuela'nın başkenti Karakas'ta en az 7 noktada patlama meydana geldi.
  • Venezuela hükümeti, ABD'nin askeri saldırganlığını reddederek saldırıların Karakas ve Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde gerçekleştiğini açıkladı.
  • Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta en az 7 noktada patlama meydana geldi. ABD basını, saldırıların ABD Başkanı Trump'ın emriyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Venezuela'dan ilk açıklama gelirken, ülke genelinde OHAL ilan edildi.

PATLAMALAR ASKERİ ÜS ÇEVRESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Patlamaların Karakas'taki ana askeri üs olan Fortuna yakınlarında meydana geldiği belirtildi. Patlamaların ardından bölgede elektrikler de gitti.

Venezuela'dan ilk açıklama: ABD'nin askeri saldırganlığını reddediyoruz

HELİKOPTERLER VE UÇAKLAR GÖRÜLDÜ

Ayrıca Karakas semalarında çok sayıda helikopter, uçak ve vurulan bölgelerden yükselen dumanlar da görülüyor. Patlamalar, Karayipler'e bir deniz görev gücü konuşlandıran ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı kara saldırıları olasılığını gündeme getirdiği bir dönemde meydana geldi.

Venezuela'dan ilk açıklama: ABD'nin askeri saldırganlığını reddediyoruz

VENEZUELA'DAN İLK AÇIKLAMA: ABD SALDIRGANLIĞINI REDDEDİYORUZ

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, ABD'nin askeri saldırganlığı reddedilerek, "ABD saldırılarının amacı Venezuela petrolü ve madenlerine el koymak. ABD kaynakları ele geçirmekte başarılı olamayacak. Saldırılar Karakas ve Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

Venezuela'dan ilk açıklama: ABD'nin askeri saldırganlığını reddediyoruz

OHAL İLAN EDİLDİ

Maduro, tüm toplumsal ve siyasi güçleri seferberlik planlarını devreye sokmaya çağırarak ülke genelinde OHAL ilan ettiğini duyurdu. Venezuela Dışişleri Bakanlığı, saldırıların BM Şartı'nı açıkça ihlal ederek barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Venezuela'dan ilk açıklama: ABD'nin askeri saldırganlığını reddediyoruz

EMRİ TRUMP VERDİ

CBS'e konuşan ABD'li yetkililere göre Venezuela'daki askeri üslere saldırı ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle gerçekleştirildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Abd Dünyadaki baş terörist devlettir hükmedemediği tüm ülkelere çöküyorlar vuruyorlar yıkıyorlar

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Siyonist de para azaldı yeni kaynak lazım

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVezir Parmagı:

aç yamyam yahudi zihniyetli Amerika yine kendi halinde bir devlete çökmeye çalışıyor uyuşturucunun dünyadaki en çok ticareti dönen ülkelerden biri de ABD iken bir avuç devletin yeraltı madenlerine çökmek için saldırıyor

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip

Sürpriz gelişme! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Lewandowski hakkında Fenerbahçe'yi kahreden gelişme

Hakkındaki gelişme Fener taraftarını yıktı
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip

Sürpriz gelişme! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Lewandowski hakkında Fenerbahçe'yi kahreden gelişme

Hakkındaki gelişme Fener taraftarını yıktı
New York'un Belediye Başkanı Mamdani'den ilk gün hamlesi: İsrail'e destek kararları iptal

Göreve gelir gelmez aldığı ilk karar, Netanyahu'yu delirtecek