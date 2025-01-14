Venezuela'da Maduro'ya tehdit: İktidardaki günleri sayılı

Venezuela'da muhalif lider Maria Corina Machado, 10 Ocak'ta devlet başkanı olarak yemin eden Nicolas Maduro'yu tehdit ederek, "İktidardaki günleri sayılı." ifadelerini kullandı.

"PARANOYAKLAR VE UYUMUYORLAR"

X sosyal medya platformundan açıklama yapan Machado, Maduro hükümetini hedef aldı. Machado, "Rejimdekiler az olduklarını ve izole edildiklerini biliyorlar, iktidardaki günleri sayılı bunu da biliyorlar. Bu yüzden paranoyaklar ve uyumuyorlar. Sonlarının yakın olduklarını biliyorlar ve etrafındaki herhangi biri tarafından satılmaktan korkuyorlar." ifadelerini kullandı.

Maria Corina Machado

"İPLERİNİ ELİMİZDE TUTUYORUZ"

Maduro yönetiminin, 28 Temmuz 2024'teki seçimleri kendilerinin "ezici farkla" kazandığına dair tutanakları asla gösteremeyeceğini iddia eden Machado, "Bunun en zor an olduğunu biliyoruz, riskleri biliyoruz ve bu yüzden ringdeyiz, mücadele ediliyoruz, vuruyoruz, birinci rauntta kazanmazsak üçüncü veya dördüncü rauntta kazanacağımız kararlılığıyla yumruklar atıyoruz, ama kazanacağız çünkü onların iplerini zaten elimizde tutuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Machado, Maduro yönetimini yendiklerini ve herkesten kararlı şekilde mücadeleden kopmamalarını istedi.

MADURO, YENİ DÖNEM İÇİN YEMİN ETMİŞTİ

Venezuela'da 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanı seçimini yüzde 52 oyla 3. kez kazanan Nicolas Maduro, yeni dönemi için 10 Ocak'ta yemin etmişti. Muhalefet koalisyonunun adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez, Maduro'nun halkın iradesine darbe yaptığını ileri sürmüştü. G7 ülkelerinden yapılan ortak açıklamada, Maduro'nun yemin ederek göreve başlaması, "demokratik meşruiyetten yoksun" olduğu gerekçesiyle kınanmıştı.