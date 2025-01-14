Üye Girişi
Haberler
Kuzey Kore'den 2 ülkeyi alarma geçiren balistik füze denemesi

Gece yarısı 2 ülkeyi alarma geçiren balistik füze denemesi
Husiler'den olay iddia: İsrail Savunma Bakanlığı'nı süpersonik füzeyle vurduk

"İsrail Savunma Bakanlığı'nı süpersonik füzeyle vurduk"
ABD'ye felaketi yaşatan yangında bir ilk

Yangınla ilgili ilk dava! Felaket nedeniyle bir şirket hedefte
İlaçla bayılttığı yolcusunu taciz eden taksici yakalandı

İstanbul'u karıştıran taksici yakalandı! İfadesi olaydan daha beter

Venezuela'da Maduro'ya tehdit: İktidardaki günleri sayılı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela'da muhalif lider Maria Corina Machado, 10 Ocak'ta devlet başkanı olarak yemin eden Nicolas Maduro'nun iktidardaki günlerinin sayılı olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Machado, "Rejimdekiler az olduklarını ve izole edildiklerini biliyorlar, iktidardaki günleri sayılı bunu da biliyorlar. Bu yüzden paranoyaklar ve uyumuyorlar." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da muhalif lider Maria Corina Machado, 10 Ocak'ta devlet başkanı olarak yemin eden Nicolas Maduro'yu tehdit ederek, "İktidardaki günleri sayılı." ifadelerini kullandı.

"PARANOYAKLAR VE UYUMUYORLAR"

X sosyal medya platformundan açıklama yapan Machado, Maduro hükümetini hedef aldı. Machado, "Rejimdekiler az olduklarını ve izole edildiklerini biliyorlar, iktidardaki günleri sayılı bunu da biliyorlar. Bu yüzden paranoyaklar ve uyumuyorlar. Sonlarının yakın olduklarını biliyorlar ve etrafındaki herhangi biri tarafından satılmaktan korkuyorlar." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da Maduro'ya tehdit: İktidardaki günleri sayılıMaria Corina Machado

"İPLERİNİ ELİMİZDE TUTUYORUZ"

Maduro yönetiminin, 28 Temmuz 2024'teki seçimleri kendilerinin "ezici farkla" kazandığına dair tutanakları asla gösteremeyeceğini iddia eden Machado, "Bunun en zor an olduğunu biliyoruz, riskleri biliyoruz ve bu yüzden ringdeyiz, mücadele ediliyoruz, vuruyoruz, birinci rauntta kazanmazsak üçüncü veya dördüncü rauntta kazanacağımız kararlılığıyla yumruklar atıyoruz, ama kazanacağız çünkü onların iplerini zaten elimizde tutuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Machado, Maduro yönetimini yendiklerini ve herkesten kararlı şekilde mücadeleden kopmamalarını istedi.

MADURO, YENİ DÖNEM İÇİN YEMİN ETMİŞTİ

Venezuela'da 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanı seçimini yüzde 52 oyla 3. kez kazanan Nicolas Maduro, yeni dönemi için 10 Ocak'ta yemin etmişti. Muhalefet koalisyonunun adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez, Maduro'nun halkın iradesine darbe yaptığını ileri sürmüştü. G7 ülkelerinden yapılan ortak açıklamada, Maduro'nun yemin ederek göreve başlaması, "demokratik meşruiyetten yoksun" olduğu gerekçesiyle kınanmıştı.

Venezuela'da Maduro'ya tehdit: İktidardaki günleri sayılı
Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Dünya
img

İstanbul'u karıştıran taksici yakalandı! İfadesi olaydan daha beter
img

Bu kareye tepki yağıyor
img

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYakup SGZ:

Amerika ya biad etmeyen Büyük liderlerden birisi Halkının her daim yanında Şimdi sırtlanlar Buna göz dikti Dikkat et madurov…

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

Adam %52 ile kazanmış ama kukla yöneticilerini başa getiremeyen Avrupalı akbabalar devreye girmeye çalışıyor.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMülayim:

dedikleri kendisinde mevcut gibi görünüyor..

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

dünyada tek adamın olduğu hiç bir ülkede demokrasi adalet huzur mutluluk refah birlik beraberlik aydınlık yarınlar olmaz yağma talan rant peşkeş israf hırsızlık olur o devlet soyulurken halkı pahalılık yokluk sefalet içinde yaşar çöpten yiyecek toplar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti

Yaprak Dökümü dizisinin efsane oyuncusu hayatını kaybetti
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur

Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor

Bu kareye tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

Bedia Ener evli mi, çocuğu var mı? Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti! 14 OCAK BİM KATALOĞU 2025 | BİM AKTÜEL kataloğunda neler var? Bugün BİM'de hangi ürünler olacak? Kadınları bayıltıp taciz eden taksi sürücüsü kimdir? Taksici tutuklandı mı, olay ne? Yaprak Dökümü oyuncularından kim öldü? ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE | Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu? 2025 zamlı köprü geçiş ücretleri! Eyyam-ı Biyd orucu nedir? 13-14-15 Ocak Aydınlık Günler orucu nasıl tutulur? 14 Ocak iftar saatleri! 14 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ocak tarihinde dünyada neler oldu? 14 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Resmi Gazete bugün (14 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.