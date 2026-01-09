Haberler

Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada
Honduraslı siyasetçi Gladis Aurora Lopez, Ulusal Kongre binasında kendisine atılan el yapımı patlayıcı cihazın hedefi oldu. Gladys Aurora López, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

  • Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da Ulusal Kongre binasında Ulusal Parti milletvekili Gladis Aurora López'e el yapımı patlayıcı atıldı.
  • Patlayıcı López'in sırt bölgesine isabet etti ve milletvekilinin yaraları hayati tehlike taşımıyor.
  • Polis, patlayıcıyı atan kişi ve bir diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da Ulusal Kongre binasında gerçekleşen saldırıda, Ulusal Parti milletvekili Gladis Aurora López el yapımı patlayıcı cihazın hedefi oldu.

SIRTINA İSABET ETTİ

Associated Press'in (AP) aktardığı bilgilere göre, kongre binasında toplanma hazırlıkları sürerken atılan patlayıcı López'in sırt bölgesine isabet etti. López'in yere düştüğü, ceketinin parçalandığı ve olay yerinde ilk müdahale sonrası sağlık kuruluşuna götürüldüğü bildirildi. Yetkililer, milletvekilinin yaralarının hayati tehlike taşımadığını açıkladı.

İKTİDAR CEPHESİNİ HEDEF ALDI

Olayın ardından Ulusal Parti Kongre Grubu Başkanı Tomás Zambrano, saldırının siyasi bir mesaj taşıdığını savunarak iktidardaki LIBRE (Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisi) cephesini hedef aldı. Zambrano, sosyal medya paylaşımında saldırıyı "Ulusal Parti'ye yönelik bir saldırı" olarak nitelendirdi.

SİYASİ GERİLİM GİT GİDE YÜKSELİYOR

Saldırının, ülkede Kasım 2025'te yapılan genel seçimlerin ardından yükselen siyasi gerilimin gölgesinde gerçekleşmesi dikkat çekti. AP'nin haberinde, kongrede LIBRE'nin seçim sonuçlarına ilişkin yeniden sayım talebinin görüşüldüğü sırada olayın yaşandığı ve güvenlik kameralarının patlayıcının binanın dışından, sokaktan atıldığını gösterdiği ifade edildi. Polis ekiplerinin, patlayıcıyı atan kişi ve yanında bulunan bir diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı kaydedildi.

"YOĞUN KANAMA YAŞANDI" İDDİASI

Yerel saatle olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada da yayıldı. Bazı yabancı basın organları, patlayıcının López'in başına yakın bir bölgeye isabet ettiğini ve olay yerinde yoğun kanama görüldüğünü öne sürerken, resmi makamlar saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

