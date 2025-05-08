Vatikan'da beyaz duman görüldü, yeni papa seçildi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Fnracis'in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Vatikan'da yeni papa seçimi yapıldı. 133 kardinal, konklavda yeni papayı seçmek için 3. kez toplandı.

VATİKAN'DA YENİ PAPA SEÇİLDİ

Toplantının ardından Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi. Papanın seçilmesiyle birlikte Vatikan'da meydanda toplanan insanlar arasında büyük coşku yaşandı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Seçici kardinaller artık yeni papa için kararlarını verdiler ve bundan sonra işler oldukça hızlı ilerleyecek. Beyaz dumanın çıkmasının ardından, yeni papa genellikle önümüzdeki bir saat içinde Aziz Petrus Meydanı'na bakan balkonda görünecek. Yeni papa şu anda Sistina Şapeli'nin yanındaki küçük bir odaya götürülüyor. Odasında beyaz papa cübbesini giyecek.

Kıdemli kardinal kısa süre içinde kararı 'Habemus Papam', yani Latince 'Bir Papamız Var' sözleriyle ilan edecek ve yeni papanın seçtiği papa adını duyurarak onu tanıtacak.

15 ÜLKE KARDİNALLER ARASINDA İLK KEZ YER ALDI

Bugün başlayan konklavda 6 kıtada 71 farklı ülkeden kardinal yer aldı. Müteveffa Papa Francis'in aralarında Orta Afrika Cumhuriyeti, Haiti, Malezya, Myanmar, Paraguay ve Singapur'un da bulunduğu ve daha önce hiç kardinali olmayan birçok ülkeye kardinal ataması yapması sebebiyle bu konklavda 15 ülke, tarihlerinde ilk defa seçici kardinallerle temsil edildi.