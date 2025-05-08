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Vatikan'da beyaz duman görüldü, yeni papa seçildi

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Vatikan'da 133 kardinal, yeni papayı seçmek için konklavda 3. kez bir araya geldi. Toplantının ardından Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın seçildiği anlamına gelen beyaz duman yükseldi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Fnracis'in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Vatikan'da yeni papa seçimi yapıldı. 133 kardinal, konklavda yeni papayı seçmek için 3. kez toplandı.

VATİKAN'DA YENİ PAPA SEÇİLDİ

Toplantının ardından Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi. Papanın seçilmesiyle birlikte Vatikan'da meydanda toplanan insanlar arasında büyük coşku yaşandı.

Vatikan'da beyaz duman görüldü, yeni papa seçildi

ŞİMDİ NE OLACAK?

Seçici kardinaller artık yeni papa için kararlarını verdiler ve bundan sonra işler oldukça hızlı ilerleyecek. Beyaz dumanın çıkmasının ardından, yeni papa genellikle önümüzdeki bir saat içinde Aziz Petrus Meydanı'na bakan balkonda görünecek. Yeni papa şu anda Sistina Şapeli'nin yanındaki küçük bir odaya götürülüyor. Odasında beyaz papa cübbesini giyecek.

Vatikan'da beyaz duman görüldü, yeni papa seçildi

Kıdemli kardinal kısa süre içinde kararı 'Habemus Papam', yani Latince 'Bir Papamız Var' sözleriyle ilan edecek ve yeni papanın seçtiği papa adını duyurarak onu tanıtacak.

Vatikan'da beyaz duman görüldü, yeni papa seçildi

15 ÜLKE KARDİNALLER ARASINDA İLK KEZ YER ALDI

Bugün başlayan konklavda 6 kıtada 71 farklı ülkeden kardinal yer aldı. Müteveffa Papa Francis'in aralarında Orta Afrika Cumhuriyeti, Haiti, Malezya, Myanmar, Paraguay ve Singapur'un da bulunduğu ve daha önce hiç kardinali olmayan birçok ülkeye kardinal ataması yapması sebebiyle bu konklavda 15 ülke, tarihlerinde ilk defa seçici kardinallerle temsil edildi.

Vatikan'da beyaz duman görüldü, yeni papa seçildi
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıEnes:

Özgür özeli secselerdi keşke Hristiyanlık diye bir şey kalmazdi ortalığı dağıtırdı

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

bir papa gider bir papa gelir

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Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

şaraptır o duman ??

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Haber Yorumlarıslevin:

Ayrıntıları hemen yapıştırın, gecikmeyin. Günlerdir ne uyku uyuyabiliyorum, ne yediğimden içtiğimden bir şey anlıyorum. Ne olacak bu papalık durumu sorusu beni benden aldı adeta. Neyseki seçildide benim ve milletimin en büyük sorunu çözüldü.

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Haber YorumlarıMr Camel:

Adamlarda öğle sistem var ki tüm dunyada calışmaları hız la devam ediyor dinlerini yayıyorlar bizde müslüman müslümanı öldürür kan gölüne devam eder 2.5 mılyar müslüman sessiz kalır savaşlar kendi aralarında olur

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Haber YorumlarıDeniz:

Inshaallah son papalari olur..

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Haber YorumlarıDeniz:

Tipki Istanbul da hilafeti bitirdikleri gibi bir Vatican da biter inshaallah

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Haber YorumlarıVatandaş:

bizdeki papa şu an silivri'de, yoksa o da aday olurdu

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Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

Saint Joseph lisesi

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Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Parolin'i seçtiler, konjonktür başkasına müsait değil... Bakın görün...

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