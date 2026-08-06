Vance'den İran mesajı: ABD tüm araçları kullanacak

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken, Washington'dan çatışmanın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News'e verdiği röportajda, İran'la yaşanan savaşın sona erdirilmesi için askeri, ekonomik ve diplomatik araçların tamamını kullanacaklarını söyledi.

İran'la yürütülen müzakerelerde yaşanan sorunlara değinen Vance, Tahran yönetiminin zor bir müzakere süreci yürüttüğünü ve ülke içerisinde farklı görüşlerin bulunduğunu belirtti.

Vance, İran yönetiminde savaşın sona ermesini isteyenlerin yanı sıra çatışmaların devam etmesini isteyen "radikallerin" de bulunduğunu ifade etti.

Vance'den İran için nükleer silah mesajı

ABD Başkan Yardımcısı, Washington'ın hedefinin Amerikan halkı ve ABD Başkanı Donald Trump açısından en iyi sonucu elde etmek olduğunu söyledi.

Çatışmanın sona erdirilmesi konusunda umutlu olduğunu dile getiren Vance, sürecin kolay olmayacağını belirterek "Bu karmaşık olacak ve zaman alacak ancak sonuca ulaşacağız" mesajı verdi. Vance ayrıca petrol fiyatlarının düşeceğini ve düşük seviyelerde kalacağını savundu.

ABD Başkan Yardımcısı, "İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak ve ABD daha güçlü bir konumda olacak" ifadelerini kullandı.

Trump da anlaşmadan yana

Vance'in açıklamaları, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin devam ettiği bir dönemde geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran'la anlaşmaya varmayı askeri müdahaleye tercih ettiğini söyledi. Trump, diplomatik çözümün tercih ettiği seçenek olduğunu belirtirken, görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde askeri gücün hâlâ masada olduğunu ifade etti.

Trump, "Bir anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum" dedi.