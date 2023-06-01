Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah II ve Rajwa Al Saif'in Kraliyet Düğününe Dünya Liderlerinden Büyük Katılım

Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah II ve Rajwa Al Saif bugün dünya evine girdi. Özel bir davet programı oluşturulan bu günü tüm dünya izlerken, birçok devlet adamıda katılarak iştirak ettiler.

Ürdün Veliaht Prensi'nin düğünü için yerel saat ile 16:00'da Zahran Sarayı'na dünya liderleri, kraliyet ailesi üyeleri ve kıdemli siyasi figürler gelmeye başladılar ve burada Kral ve Kraliçe tarafından ağırlandılar.

DÜĞÜN DÜNYA ÇAPINDA İLGİ GÖRDÜ

Merakla beklenen Ürdün kraliyet düğünü, bölgesel ve dünya çapında büyük ilgi gördü. Zahran Sarayı'nda başlayan düğün töreni, eşsiz Kırmızı Alay'ın eşlik ettiği bir düğün alayı ile devam edecek ve bu alay, düğün resepsiyonunun ve kraliyet yemeğinin yapılacağı Al Husseiniya Sarayı'na gidecek.

DÜĞÜNE ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Düğüne gelenler arasında, Arap liderler arasında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Khaled bin Mohamed bin Zayed, Katar'ın Şeyha Moza bint Nasser'i, Kuveyt'in Veliaht Prensi Şeyh Meshal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, Bahreyn Veliaht Prensi Salman bin Hamad Al Khalifa, Umman Veliaht Prensi Theyazin bin Haitham bin Tariq Al Said, Irak Cumhurbaşkanı Abdel Latif Rashid, Irak'ın özerk Kürdistan'ın Başbakanı Masrour Barzani ve Lübnan'ın geçici Başbakanı Najib Mikati katılım gösterdiler.

PRENS WİLLİAM VE EŞİ KATE'DE KATILANLAR ARASINDAYDI

Düğüne Arap ülke liderlerinin dışında beklenmedik bir ziyaret gerçekleştiren İngiltere Prensi William ve Prenses Kate'de yerlerini aldırken ABD First Lady Jill Biden ve ABD'nin Özel İklim Elçisi John Kerry'in de kutlamalara katıldı.

Kraliyet ailesi üyeleri arasında Malezya Kralı Al Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, Hollanda Kralı Willem-Alexander, Kraliçe Máxima ve Prenses Catharina-Amalia, İsveç Veliaht Prensesi Victoria ve eşi Prens Daniel, Belçika Kralı Philippe ve Prenses Elisabeth ve Danimarka Veliaht Prensi ve eşi Mary bulunuyor.