Ünlü moda tasarımcısı, lüks teknede ölü bulundu

New York'un gözde tatil beldesi Hamptons'ta, Montauk Yat Kulübü'nde demirli bir teknede trajik bir olay yaşandı. İrlandalı genç moda tasarımcısı Martha Nolan (33), teknede ölü bulundu. Ölüm nedeni ise hâlâ netlik kazanmadı.

Polis ekipleri, gece yarısı gelen bir 911 çağrısıyla olay yerine ulaştı. Arayan kişi, teknede bilinci kapalı bir kadının olduğunu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Martha'ya ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Martha'nın bulunduğu "Ripple" isimli tekneden çığlıklar geldiğini belirten çevredeki kişiler, olay sırasında yaşanan panik anlarını anlattı. Teknenin sahibi olduğu tahmin edilen bir adam, "O benim kız arkadaşım!" diyerek yardım çığlıkları attı.

Ölüm Nedeni Belirsiz

Yapılan ilk otopside şiddete dair bir bulguya rastlanmadı. Polis, ölümün nedeni için daha detaylı testlerin yapılacağını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma ise hâlâ devam ediyor ve cinayet masası dedektifleri de sürece dahil edildi.

Martha Nolan, "East x East" isimli lüks giyim markasının kurucusuydu. Aynı zamanda uygun fiyatlı "Duper" adlı bir unisex moda markası da vardı. Sosyal medyada aktif olan Martha, özel jetlerle seyahat ettiği, lüks otellerde kaldığı ve helikopterle tatile gittiği videolarla tanınıyordu. TikTok'ta paylaştığı son videoda Montauk'ta açtığı pop-up mağazayı gösteriyor ve "Hedeflerime ulaştım" diyordu.

Ailesi ve Arkadaşları Yasta

Martha'nın ani ölümü hem İrlanda'da hem de moda dünyasında büyük üzüntü yarattı. İş ortağı Dylan Grace, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Birlikte çok hayal kurduk, çok güldük. Senin gibi birini tanımak büyük şanstı. Seni çok seviyorum Mar. Uç şimdi…" dedi.

İrlanda Dışişleri Bakanlığı olaya müdahil olurken, Başbakan Micheál Martin, "Genç, yetenekli ve yaratıcı bir kadını kaybettik. Ailesi için tarif edilemez bir acı," ifadelerini kullandı.

Martha'nın doğup büyüdüğü Carlow kentinde ise herkes şokta. Yerel yöneticiler, "Dünya ayaklarının altındaydı, çok yazık oldu" yorumunu yaptı. Yat kulübündeki üyeler ise Martha için, "Herkes onu severdi. Güler yüzlü, pozitif bir insandı" dedi.