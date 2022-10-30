Ünlü fenomenin, kocasının başka kadınlarla ilişkiye girip girmediğini anlama yöntemi şaşırttı

Instagram'da dünya genelinden 2.2 milyon takipçisi bulunan Guatemala vatandaşı ünlü fenomen Kimberly Flores, şarkıcı eşi Edwin Luna ile ilişkileri hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. Güzel isim, kocasının pantolonlarını ve iç çamaşırlarını sık sık kokladığını, bu sayede başka kadınlarla ilişkisi olup olmadığını tespit ettiğini anlattı.

Guatemala vatandaşı dünyaca ünlü fenomen Kimberly Flores, 3 yıl önce evlendiği Meksikalı şarkıcı Edwin Luna ile olan ilişkileri hakkında katıldığı bir televizyon programında samimi itiraflarda bulundu. Kocasının sık sık şehir dışına seyahat eden biri olduğunu dile getiren Flores, kocasının turnelerde kaçamak yapıp yapmadığını nasıl öğrendiğini söyledi.

"PANTOLONLARINI VE ÇAMAŞIRLARINI KOKLUYORUM"

Kimberly Flores, kocasının gece yarısı arama kayıtları ve kredi kartı ekstrelerini kontrol etmesinin yanında kendine has bir yöntemi de olduğunu belirtti. Flores, turneden dönen eşinin kıyafetlerini ve çamaşırlarını yıkamadan önce başka kadınların kokularının sinip sinmediğini kontrol ettiğini anlattı. Flores özellikle iç çamaşırları kokladığını ifade etti.

TAKİPÇİLERİNDEN ELEŞTİRİ ALDI

Genç kadının bu sözleri, sosyal medyada takipçileri tarafından da yorumlandı. Fenomenin takipçileri, böyle bir hareketin evlilikte güveni sarsacağını ve yanlış olduğunu dile getirdi. Eğer böyle bir durumdan şüpheleniyorsa kocasıyla konuşması gerektiğini aktardılar.