Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

Kolombiya'da motosiklet içerikleriyle tanınan sosyal medya fenomeni Karen Sofia Quiroz Ramirez, geçirdiği korkunç kaza sonucu yaşamını yitirdi. "Bikegirl" olarak bilinen 25 yaşındaki fenomenin ölümü, hayranlarını yasa boğdu.

KONTROLÜNÜ KAYBEDİP KAMYONA ÇARPTI

TMZ'nin Güney Amerika medyasında dayandırdığı haberine göre olay, Kolombiya'nın Floridablanca kentinde meydana geldi. Ramirez, motosikletiyle seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletinin kontrolünü kaybederek bir kamyona çarptı. Çarpmanın ardından talihsiz genç kadının başka bir kamyon tarafından ezildiği belirtildi.

Kolombiya Ulaştırma Yetkilisi Jahir Andres, kazanın ilk incelemelerine göre "iki araç arasında şerit değiştirerek ilerleme" nedeniyle meydana geldiğini ifade etti.

KAZADAN SAATLER ÖNCE TÜYLER ÜRPERTEN PAYLAŞIM

25 yaşındaki fenomenin ölümü, yaptığı son paylaşım nedeniyle daha da büyük yankı uyandırdı. Ramirez, kaza geçirmeden sadece birkaç saat önce sosyal medya hesabında, "Umarım kaza yapmam, çünkü kask takmıyorum." paylaşımı yapmıştı.

Genç kadının bu sözleri, ölümcül kazanın ardından yeniden gündeme geldi.