Uluslararası Toplumdan İsrail'in Gazze Operasyonuna Tepki

Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere, İsrail'in Gazze'de geniş çaplı askeri operasyon kararının, uluslararası insancıl hukukun ihlal edilmesi riski taşıdığını bildirdi.

Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere dışişleri bakanları, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal altına alınması kararına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere dışişleri bakanları, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin 8 Ağustos'ta Gazze'de geniş çaplı yeni askeri operasyon başlatma kararını şiddetle reddediyor" ifadeleri kullanıldı.

Kararın, insani durumu daha da kötüleştireceği, İsrailli esirlerin hayatlarını tehlikeye atacağı ve sivillerin kitlesel olarak yerlerinden edilmesi riskini arttıracağı kaydedilen açıklamada, "İsrail hükümetinin açıkladığı planlar, uluslararası insancıl hukukun ihlali riskini taşıyor. İlhak ya da yerleşimlerin genişletilmesine yönelik her türlü girişim uluslararası hukuku ihlal etmektedir. Tarafları ve uluslararası toplumu, Gazze'de en kötü senaryo olan kıtlık yaşanırken, kitlesel, acil ve engelsiz insani yardımın sağlanmasına olanak tanıyan acil ve kalıcı ateşkes yoluyla bu korkunç çatışmayı şimdi sona erdirmek için her türlü çabayı göstermeye çağırıyoruz" denildi.

Açıklamada, Gazze'deki insani durumun felaket olmaya devam ettiği kaydedilerek, İsrail hükümetine, uluslararası insani yardım kuruluşlarına yönelik kayıt sistemini değiştirmek için acilen çözüm bulması çağrısında bulunuldu. İki devletli çözümün uygulanması vurgusu yapılan açıklamada, "Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin barış, güvenlik ve onur içinde yan yana yaşayabilmelerini garanti altına almanın tek yolu olarak müzakere edilmiş iki devletli çözümün uygulanması konusundaki kararlılığımızda birleşiyoruz. Müzakere edilmiş iki devletli çözüme dayalı siyasi çözüm, Hamas'ın tamamen silahsızlandırılmasını ve Filistin Yönetimi'nin merkezi role sahip olması gereken Gazze'deki herhangi bir yönetim biçiminden tamamen dışlanmasını gerektirmektedir" ifadelerine yer verildi.