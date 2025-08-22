Ülke kan gölü! Saldırılarda 12'si polis 17 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Kolombiya'nın Cali kentindeki askeri hava üssü yakınlarında bir kamyonla düzenlenen bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. İkinci bir saldırı ise İHA ile polisleri taşıyan helikoptere yapıldı. Bu saldırıda ise 12 polis öldü, 5 polis yaralandı.

ASKERİ ÜSSE BOMBA YÜKLÜ KAMYONLA SALDIRI

Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü yakınlarında, bomba yüklü bir kamyonla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çoğu ağır 36 kişi yaralandı. Saldırı nedeniyle çevredeki iş yerleri ve araçlarda büyük hasar oluştu.

ASKERİ HELİKOPTERİ İHA'YLA VURDULAR

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Amalfi kırsalında ise operasyon icra eden polis helikopteri, İHA ile saldırıya uğradı. Yetkililer, ilk belirlemelere göre düşen helikopterde bulunan 12 polisin öldüğünü, 5 polisin yaralandığını duyurdu. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI SALDIRILARDAN MORDISCO'YU SORUMLU TUTTU

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıdan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central elebaşı Ivan Mordisco'yu sorumlu tuttu.

Cauca'daki Canon del Micay bölgesinde ordunun bir süredir operasyon yürüttüğünü hatırlatan Petro, "Terörizm, kendilerini Ivan Mordisco tarafından yönetildiğini iddia eden ve uyuşturucu ticareti konseyinin kontrolüne tabi olan grupların yeni ifadesidir." dedi.

100 BİN DOLAR ÖDÜL VERİLECEK

Cali Belediye Başkanı Alejandro Eder, yerel basına yaptığı açıklamada, bugünden itibaren kentte 4 tondan fazla kamyonların girişini kısıtlayacaklarını belirterek, "Bu şiddet eylemi, şehrimizin yaşamına, huzuruna ve güvenliğine yönelik bir tehdittir." ifadesini kullandı. Öte yandan, saldırının sorumlularını ortaya çıkarmaya yardımcı olacak kişilere 100 bin dolar ödül verileceği açıklandı.

EMC NEDİR?

"Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollardan finansman sağlıyor.