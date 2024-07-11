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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı SpaceX Üretim Merkezini Ziyaret Etti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın fırlatma töreni için Amerika'ya giderken SpaceX'in Teksas'taki üretim merkezini ziyaret etti.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın fırlatma töreni için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, SpaceX firmasının Teksas eyaletinin Brownsville şehrinde bulunan tesisini ve üretim merkezini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD'nin Teksas Eyaleti'nde yer alan SpaceX firmasına ait Brownsville Fırlatma ve Üretim Tesisi'ni ziyaret ederek, ana üretim alanlarını gezdi ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"UZAY VATANIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Uraloğlu, SpaceX'in ana üretim tesislerinin teknoloji, mühendislik ve alın terinin buluştuğunu yer olduğunu belirterek, "SpaceX'in roketlerini ürettiği ana üretim tesislerini gezdik. Burada teknoloji, mühendislik, alın teri ve emek var. Starship Roketini burada üretiyor ve fırlatıyorlar. Buradan haftada bir fırlatma yapmayı öngörüyorlar. Üretim tesisi ile fırlatma tesisinin aynı yerde olması önemli. Tasarlayan, projelendiren, üreten ve fırlatan aynı mühendis ekip. Herşeyi kendileri yapabilir durumdalar. Starship ile birlikte 60 tane alçak yörünge uydusunu buradan aynı anda fırlatabilecek bir tesis yapmışlar. Gönderilen roketler aynı zamanda yine tesise dönerek tekrar kullanılabilecek. 6A uydusunu ülke olarak ürettik. İnşallah bunları da yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, desteğiyle, gösterdiği hedefle Uzay Vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

9 Temmuz'da TÜRKSAT 6A uydusunu Florida'da bulunan Cape Canaveral'deki SpaceX'in merkezinden Falcon 9 roketiyle yörüngesine başarıyla fırlattıklarını da anımsatan Bakan Uraloğlu, "Herhangi bir aksaklık yok. Güneş panellerinin açılmasından sinyal alınmasına kadar bütün aşamalarda olması gerekenler oluyor. TÜRKSAT 6A'yı beraberce, ülke olarak yaptık ve uzaya gönderdik." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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