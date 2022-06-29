Ukraynalı kadınlar orduya destek olmak için çıplak fotoğraflarını sattı - Haberler

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Ukraynalı kadınlar orduya destek olmak için çıplak fotoğraflarını sattı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna işgali devam ederken bir grup Ukraynalı kadın, orduya ve vatandaşlara parasal yardımda bulunmak için bir proje kapsamında çıplak fotoğraf satarak 800,000 dolar topladı.

Proje için açılan sitede toplam 38 kadın para karşılığında çıplak fotoğraf sattı. Toplanan paralar, hayır kurumları vasıtası ileordu ve savaştan zarar gören vatandaşlara bağışlanacak.

Ukraynalı kadınlar orduya destek olmak için çıplak fotoğraflarını sattılar

Projenin organizatörü Nastassia Nasko, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bağışta bulunan herkese çıplak fotoğraf verileceğini söyleyince paylaşımı beş dakika içinde binlerce yorum aldı.

Ukraynalı kadınlar orduya destek olmak için çıplak fotoğraflarını sattılar

Proje kapsamında şuana kadar 800,000 dolar toplandı. Nasko, kadınların kesinlikle hayat kadınları olmadıklarını sadece bağış toplamak için soyunup çıplak poz verdiklerini söyledi.

Ukraynalı kadınlar orduya destek olmak için çıplak fotoğraflarını sattılar

Nasko, son olarak ülkesine yardım etmek için böyle bir projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Dünya

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