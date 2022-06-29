Ukraynalı kadınlar orduya destek olmak için çıplak fotoğraflarını sattı

Proje için açılan sitede toplam 38 kadın para karşılığında çıplak fotoğraf sattı. Toplanan paralar, hayır kurumları vasıtası ileordu ve savaştan zarar gören vatandaşlara bağışlanacak.

Projenin organizatörü Nastassia Nasko, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bağışta bulunan herkese çıplak fotoğraf verileceğini söyleyince paylaşımı beş dakika içinde binlerce yorum aldı.

Proje kapsamında şuana kadar 800,000 dolar toplandı. Nasko, kadınların kesinlikle hayat kadınları olmadıklarını sadece bağış toplamak için soyunup çıplak poz verdiklerini söyledi.

Nasko, son olarak ülkesine yardım etmek için böyle bir projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.