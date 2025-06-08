Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 6 Haziran'da İstanbul'da yapılan müzakerelerde Rusya ile Ukrayna arasında, 6 bin Ukraynalı askerin dondurulmuş naaşının iadesi ve esir takası üzerine anlaşmaya varılmasına rağmen süreç tıkandı.

UKRAYNA CENAZELERİ TESLİM ALMAYA GELMEDİ

İstanbul'daki zirvede Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, anlaşma kapsamında 1212 askerin cesedini taşıyan frigorifik (soğutuculu) TIR'ları sınıra gönderdiklerini ancak Ukrayna'nın takası "beklenmedik bir şekilde" erteleyerek cenazeleri teslim almaya gelmediğini belirtti.

NAAŞ DOLU TIR'LAR SINIR YOLUNDA KALDI

Basına yansıyan fotoğraflarda naaş dolu TIR'ların Bryansk bölgesindeki sınır yolunda beklediği görülürken, Rus tarafı İstanbul'daki tüm anlaşmaları uygulamaya hazır olduklarını vurgulayarak Kiev'i süreci derhal başlatmaya çağırdı.

"YERİMİZDEYİZ VE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Medinskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Savunma Bakanlığından temas grubunun sınırda bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Ukrayna tarafı, cenazelerin kabulünü ve esir değişimini beklenmedik bir şekilde belirsiz süreyle erteledi. Ukrayna tarafından grup, takas yerine nedense gelmedi. Belirtikleri sebepler tuhaf. Kiev'i takvime, varılan tüm anlaşmalara sıkı sıkıya uymaya ve değişime derhal başlamaya çağırıyoruz. Anlaştığımız gibi her taraftan 1200 askere eve dönme fırsatı vermek lazım. Ayrıca, 6 bin Ukraynalı askerin dondurulan cesetlerini almaya çağırıyoruz. Yerimizdeyiz ve çalışmaya hazırız."

"İSTANBUL'DA VARILAN TÜM ANLAŞMALARI UYGULAMAYA HAZIRIZ"

Ukrayna ile müzakerelerdeki Rus heyetinde yer alan Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin de İstanbul'da varılan anlaşmaların uygulanmasına yönelik çalışmaları bugün başlattıklarını belirtti.

Ukrayna tarafının bugün yapılması planlanan değişimi onaylamadığına ve süresiz ertelediğine dikkati çeken Zorin, "İstanbul'da varılan tüm anlaşmaları uygulamaya hazır olduğumuzu teyit ediyorum. Tüm cesetleri teslim etmeye ve esir asker değişimini belirlenen formüle göre gerçekleştirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.