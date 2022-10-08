Kıtlık bekleniyor! Ukrayna'nın saldırısı sonrası Kırımlılar benzinlik ve marketlere akın etti

Ukrayna ordusu bu sabah Rusya için stratejik olarak büyük önem taşıyan Kırım Köprüsü'nü vurdu. İşgal sonrası Putin tarafından yaptırılan köprü, Rusya ile Kırım anakarasını birbirine bağlıyordu. Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelerde ise köprünün yıkılması ile birlikte Kırım ile Rusya arasındaki bağlantı kesilirken, 2 milyon kişinin olası bir kıtlıkla karşı karşıya kalabileceği aktarıldı.

24 Şubat tarihinde başlayan Rusya- Ukrayna savaşında iki taraf arasındaki çatışmalar sürüyor. Son olarak sabah saatlerinde yaşanan olayda Ukrayna ordusu Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan ve Kırım işgalinin sembolü olan köprüyü vurdu.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Kırım Köprüsündeki patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

"KUŞ UÇURMALARI BİLE İMKANSIZ"

2014 yılında Rus lider Putin tarafından yaptırılan köprü, Kırım işgalinin sembolü olarak görülüyor. Köprü, demiryolu olarak Rusya üzerinden Kırım'a bağlantı kuruyordu. Rusya bu köprü vasıtasıyla Ukrayna'nın Herson kentini ele geçirmişti. Patlamadan sonra Rus ordusunun ekipman ve mühimmat tedariki büyük ölçüde Kırım Köprüsü'nden geldiği için Rusların yakın zamanda Herson'dan ayrılacakları tahmin ediliyor. Öte yandan Rusya savaşın başında, Kırım Köprüsü'nün S-400'ler tarafından korunduğunu ve adanın etrafında "Kuş bile uçurmalarının imkansız" olduğunu açıklamıştı.

PUTİN'E RAPOR VERİLDİ

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da, "Kırım Köprüsü'nde akaryakıt tankları alev aldı. Yolun bir bölümünde hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da patlamaya yönelik yaptığı açıklamada, "Kırım Köprüsü'ndeki durum ile ilgili Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı raporları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'e sunuldu" dedi. Putin, patlamayı araştırmak için komisyon kurulması talimatı verdi. Kremlin açıklamasında Ulaştırma Bakanı Savelyev ile EMERCOM Başkanı Kurenkov'un olay yerine gittiği belirtildi.

KITLIK YAŞANABİLİR

Bu gelişmelerin yaşanmasının ardından ise Kırım'da yaşayan halk, marketlere ve benzin istasyonlarına akın etti. Askeri uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda ise yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı bölgede olası bir kıtlık yaşanabileceği üzerinde duruldu.

''KIYAMET GÜNÜ GELECEK''

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de konuya ilişkin daha önce, ''Böyle bir şey olması durumunda oradaki herkes için anında kıyamet günü gelecek, çok hızlı ve sert bir şekilde. Saklanmak çok zor olacak. Yine de bu tür açıklamalarla genel durumu kışkırtmaya devam ediyorlar" açıklamalarında bulunmuştu.