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Ukrayna'nın Rus Karadeniz Filo Karargahına 9 komutanın öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı

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Ukrayna'nın Rus Karadeniz Filo karargahına düzenlediği ve 9 Rus üst düzey komutanın ölümüyle sonuçlanan saldırının görüntüleri yayınlandı. Videoda, Sivastopol'da yanmakta olan karargah binasına ikinci bir Storm Shadow füzesinin isabet ettiği görülüyor. Ukrayna askeri istihbarat başkanı Kyrylo Budanov, saldırıda en az 9 üst düzey askerin öldüğünü ve 16 kişinin yaralandığını belirtti.

Ukrayna'nın 9 Rus üst düzey komutanın ölümü ile sonuçlanan Rus Karadeniz Filo karargahına düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Ukrayna'nın Rus Karadeniz Filo Karargahına 9 komutanın öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Yeni yayınlanan videoda Sivastopol'da yanmaktan olan karargah binasına ikinci bir Storm Shadow füzesinin isabet ettiği görülüyor.

Ukrayna askeri istihbarat başkanı Kyrylo Budanov, Cuma günü yapılan saldırıda en az 9 üst düzey askerin öldüğünü ve 16 kişinin yaralandığını söyledi.

Ukrayna'nın Rus Karadeniz Filo Karargahına 9 komutanın öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Budanov, yaralananlar arasında General Alexande Romanchuk da bulunduğunu ve durumunun ciddi olduğunu söyledi.

Bazı kaynaklar ise Karadeniz Filosu komutanı Amiral Viktor Sokolov'un da vurulup öldürüldüğünü iddia etti. Fakat daha iddi resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

Ukrayna'nın Rus Karadeniz Filo Karargahına 9 komutanın öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Solkolov, filosunun amiral gemisi Moskva'nın Ukrayna Neptün füzesi tarafından batırılmasının ardından bir yıl önce Putin tarafından Karadeniz Filo komutanlığına getirildi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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