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Putin'in sağ kolu Kadirov'a suikast saldırısı

Putin'in sağ kolu Kadirov'a suikast saldırısı
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Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de, Putin'e verdiği destek ile ön plana çıkan Ramazan Kadirov'un bulunduğu karargaha saldırı düzenlendi. 3 kamikaze İHA'nın vurduğu noktalarda patlamalar meydana geldi.

Ukrayna, Rusya ile savaşta Putin'e verdiği destek ile bilinen Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'u hedef aldı.

Ukrayna'nın Çeçenistan Lideri Kadirov'u Hedef Aldığı İddia Edildi


KARARGAHI VURULDU

Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de yer alan ve Kadirov'un da bulunduğu askeri karargah, Ukrayna İHA'ları tarafından vuruldu. Ukrayna'nın Dnipro kentinden gönderilen 3 adet kamikaze İHA'nın Kadirov'un karargahını vurduğu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde, bir İHA'nın karargahı hedef aldığı ve patlamaya neden olduğu anlar yer aldı.

Putin'in sağ kolu Kadirov'a suikast saldırısı

HEDEFTE KADİROV VAR

İHA'ların hedefinde ise Çeçen lider Ramazan Kadirov'un olduğu iddia edildi. Yerel halk, saldırı sonrasında en az 5 patlama sesi duyulduğunu belirtti.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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