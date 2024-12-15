Putin'in sağ kolu Kadirov'a suikast saldırısı

Ukrayna, Rusya ile savaşta Putin'e verdiği destek ile bilinen Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'u hedef aldı.





KARARGAHI VURULDU

Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de yer alan ve Kadirov'un da bulunduğu askeri karargah, Ukrayna İHA'ları tarafından vuruldu. Ukrayna'nın Dnipro kentinden gönderilen 3 adet kamikaze İHA'nın Kadirov'un karargahını vurduğu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde, bir İHA'nın karargahı hedef aldığı ve patlamaya neden olduğu anlar yer aldı.

HEDEFTE KADİROV VAR

İHA'ların hedefinde ise Çeçen lider Ramazan Kadirov'un olduğu iddia edildi. Yerel halk, saldırı sonrasında en az 5 patlama sesi duyulduğunu belirtti.