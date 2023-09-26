Ukrayna'nın 33 kişinin öldüğü Rus Karadeniz donanmasına yaptığı saldırını öncesi Rus subaylar Ukrayna'ya istihbarat verdi

Putin'in kendi subayları, Ukrayna'ya istihbarat sızdırarak Karadeniz Filosu karargahını hedef alan füze saldırısına yardım etti. 33 asker öldü. ATESH partizan grubu, bu subaylara ödeme yaptığını ve Rus hükümetine karşı olduklarını belirtti. Grup, gelecekte Putin'in güçlerine karşı daha fazla sabotaj yapabileceklerini söylüyor.

Putin'ın kendi subayları, Ukrayna'ya bilgi sızdırdığına inanılıyor ve bu bilgi, Rusya'nın Karadeniz Filosu karargahını yok edenbir füze saldırısını başlatmalarına olanak tanıdı.

Saldırı yüzlerce kişiyi yaraladı ve 34 askeri öldürdü, bunlar arasında 61 yaşındaki Amiral Viktor Sokolov da bulunuyordu, ki o, şimdi felçli Rus Karadeniz Filosu'nun el seçilmiş komutanıydı. İddia edilen ihanet, Admiral Sokolov'un savaş planlama oturumu için diğer komutanlarla buluştuğu bir sırada meydana geldi.

Sokolov, Putin tarafından geçen yıl Ukraynalı Neptün füzelerine karşı bayrak gemisi Moskova'nın kaybını telafi etmek üzere seçilmişti. Putin karşıtı ATESH grupları, askeri istihbaratı aktaran askerlere ödeme yaptıklarını söyledi. ATESH, "Sadece maaş ödemelerindeki gecikmeler, Rusya Federasyonu'nun askeri silahlarının Rus yetkililerine karşı gitmesine neden olmaz" dedi.

Partizan grup, istihbaratın, Minsk büyük çıkarma gemisinin yok edilmesi ve bu ayın başlarında Sevastopol'deki Rostov-na-Don denizaltısının hasar görmesinde de kilit rol oynadığını iddia etti. ATESH, Rusya'nın bu partizan grubunun varlığının farkında olduğunu iddia ediyor ve "Ruslar, bizi bastırmak ve ajanlarımızı tanımak için tüm güçlerini ve araçlarını kullanıyorlar" dedi.