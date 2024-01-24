Ukrayna kökenli model Miss Japan yarışmasını kazandı

"Çeşitli ırksal engeller var ve Japon olarak kabul edilmek zordu."

Gözyaşları içindeki Carolina Shiino, Pazartesi günü Miss Japan adlı güzellik yarışmasını kazandıktan sonra kusursuz Japoncasıyla bunları söyledi.

Ukrayna'da doğan 26 yaşındaki model, beş yaşında Japonya'ya taşındı ve Nagoya'da büyüdü.

Carolina bu yarışmayı kazanan ve sonradan Japonya vatandaşlığı almış ilk kişi.

Zaferi Japon olmanın ne anlama geldiğine dair bir tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Bazıları onun zaferini "zamanın bir işareti" olarak kabul ederken, diğerleri "Japonya Güzeli " gibi görünmediğini söyledi.

Bundan neredeyse 10 yıl önce, 2015 yılında Ariana Miyamoto, Japonya'da aynı yarışmayı kazanan ilk melez kadın olmuştu.

Japon bir anne ve Amerikalı bir babaya sahip olan Ariana'nın zaferi, melez bir kişinin yarışmayı kazanıp kazanamayacağı konusunda tartışmaları ateşlemişti.

Ukrayna kökenli Carolina'nın etnik olarak Japon olmaması sosyal medyada bazılarının tepkisini çekti.

Sosyal medya platformu X'te yapılan paylaşımlardan birinde, "Japonya Güzeli seçilen bu kişi yarı Japon bile değil, yüzde 100 Ukraynalı. Güzel olduğunu anlıyorum ama bu 'Japonya Güzeli' yarışması. Japonluk nerede?" ifadeleri kullanıldı.

Başka bir paylaşımda, "Eğer yarı [Japon] olsaydı, elbette sorun olmazdı. Ama etnik olarak yüzde 0 Japon ve Japonya'da doğmamış bile" denildi.

Diğer paylaşımlarda ise Carolina'nın kazanmasının ülkedeki diğer kişilere "yanlış mesaj" gönderdiği söylendi:

"Bence Japonlar, Avrupalı görünümlü bir kişinin Japonya güzeli seçilmesiyle doğal olarak yanlış mesajı alacaklar."

Bazı kişiler Ukrayna doğumlu modelin seçilmesinin siyasi bir karar olup olmadığını sorguladı.

Bir paylaşımda, "Eğer Rusya doğumlu olsaydı kazanamazdı. Hiç şansı olmazdı. Belli ki kriterler artık siyasete bağlı. Japonya için ne kadar üzücü bir gün" denildi.

Miss Japan yarışmasının organizatörü Ai Wada BBC'ye yaptığı açıklamada jürinin seçimine "tamamen güvendiğini" söyledi.

Wada, "Japonca'yı güzel ve kibar bir şekilde konuşuyor ve yazıyor. O bizden daha Japon."

Carolina geçen yılın başlarında Instagram'da Japonya vatandaşlığını aldığını duyurmuş ve "Japon gibi görünmese de" Japonya'da büyüdüğü için zihninin "Japonlaştığını" söylemişti.

Miss Japan 2024 ödülünü kabul ederken de Carolina bu unvanı kazanmanın "bir rüya" olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"Bu yarışmada bir Japon olarak tanındığıma minnettarım."