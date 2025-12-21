Rusya'nın hedefindeki 3 ülke ortaya çıktı! Saldırı için tarih verildi

Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kiril Budanov, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik askeri planlarını hızlandırdığını ve hazırlık süresini beklenenden daha erken bir tarihe çektiğini ileri sürdü. Budanov, daha önce 2030 olarak değerlendirilen hazırlık sürecinin artık 2027'ye odaklandığını söyledi.

İLK HEDEF: BALTIK ÜLKELERİ

Budanov'un değerlendirmelerine göre, Rusya'nın muhtemel ilk hedefleri Litvanya, Letonya ve Estonya'dan oluşan Baltık bölgesi olacak. Polonya'nın ise şimdilik doğrudan işgal planlarının parçası olmadığı, ancak Moskova tarafından askeri baskı ve saldırı senaryoları kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

"İMPARATORLUK" ZİHNİYETİ VURGUSU

Ukraynalı istihbarat şefi, Rusya'nın yayılmacı politikalarının ideolojik bir bakış açısıyla şekillendiğini savundu. Kremlin yönetiminin Batı'yı zayıf ve kararsız olarak gördüğünü, Rusya'yı ise yeniden bir imparatorluk olarak konumlandırmaya çalıştığını dile getirdi.

"RUSYA HAZIRLIKLARI HIZLANDIRDI" İDDİASI

Savaş Çalışmaları Enstitüsü'nün (ISW) daha önce yayımladığı analizlerde de Rusya'nın NATO ile olası bir çatışmaya yönelik hazırlıklarını hızlandırdığına dikkat çekilmişti. Raporda, askeri kapasitenin yanı sıra bilgi ve psikolojik altyapının da bu süreçte güçlendirildiği belirtilmişti.

Budanov'a göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yalnızca askeri değil, toplumsal bir hazırlık süreci de yürütüyor. Amaçlardan birinin, Avrupa'nın güçlü ve cazip olduğu algısını Rus kamuoyu nezdinde zayıflatmak olduğu ifade ediliyor.