Rusya'nın hedefindeki 3 ülke ortaya çıktı! Saldırı için tarih verildi

Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kiril Budanov, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik askeri planlarında Baltık ülkelerinin öncelikli hedef haline geldiğini ileri sürdü. Budanov'a göre Moskova, Litvanya, Letonya ve Estonya'yı kapsayan olası bir işgal senaryosu için hazırlık takvimini hızlandırarak 2027 yılına çekti.

  • Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kiril Budanov, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik askeri hazırlık süresini 2030'dan 2027'ye çektiğini ileri sürdü.
  • Budanov'a göre, Rusya'nın muhtemel ilk hedefleri Litvanya, Letonya ve Estonya'dan oluşan Baltık bölgesidir.
  • Savaş Çalışmaları Enstitüsü'nün analizlerinde, Rusya'nın NATO ile olası bir çatışmaya yönelik askeri, bilgi ve psikolojik hazırlıklarını hızlandırdığı belirtilmişti.

Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kiril Budanov, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik askeri planlarını hızlandırdığını ve hazırlık süresini beklenenden daha erken bir tarihe çektiğini ileri sürdü. Budanov, daha önce 2030 olarak değerlendirilen hazırlık sürecinin artık 2027'ye odaklandığını söyledi.

İLK HEDEF: BALTIK ÜLKELERİ

Budanov'un değerlendirmelerine göre, Rusya'nın muhtemel ilk hedefleri Litvanya, Letonya ve Estonya'dan oluşan Baltık bölgesi olacak. Polonya'nın ise şimdilik doğrudan işgal planlarının parçası olmadığı, ancak Moskova tarafından askeri baskı ve saldırı senaryoları kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

"İMPARATORLUK" ZİHNİYETİ VURGUSU

Ukraynalı istihbarat şefi, Rusya'nın yayılmacı politikalarının ideolojik bir bakış açısıyla şekillendiğini savundu. Kremlin yönetiminin Batı'yı zayıf ve kararsız olarak gördüğünü, Rusya'yı ise yeniden bir imparatorluk olarak konumlandırmaya çalıştığını dile getirdi.

"RUSYA HAZIRLIKLARI HIZLANDIRDI" İDDİASI

Savaş Çalışmaları Enstitüsü'nün (ISW) daha önce yayımladığı analizlerde de Rusya'nın NATO ile olası bir çatışmaya yönelik hazırlıklarını hızlandırdığına dikkat çekilmişti. Raporda, askeri kapasitenin yanı sıra bilgi ve psikolojik altyapının da bu süreçte güçlendirildiği belirtilmişti.

Budanov'a göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yalnızca askeri değil, toplumsal bir hazırlık süreci de yürütüyor. Amaçlardan birinin, Avrupa'nın güçlü ve cazip olduğu algısını Rus kamuoyu nezdinde zayıflatmak olduğu ifade ediliyor.

Yorumlar (4)

Haber Yorumları2y5bybvm56:

3 dünya savaşı her an çıkabilir bu gidişatla

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

İnşaAllah Rusya, en başta İngiltere, Amerika ve Almanya olmak üzere hepsini haritadan silecek... bu dediğim olur mu, olmaz mı bilemiyorum............. AMA KESİN OLARAK BİLDİĞİM BİRŞEY VAR, o da şu : ALLAH'IN (c.c) GAZABI GELİYOR... ve kesin olarak eminim...... herkes aklını başına toplasın... herkes HANYAYI KONYAYI ÇOK GÜZEL ANLAYACAK... en başta da "İSRAİL'İN DESTEKÇİLERİ"... mesela, Azerbaycan.....

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadık:

Seni bir türlü çözemedim ,bazen fetöcü oldugunu düşünüyorum.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıGökberk Göktürk:

21. yüzyılın Hitler'i Putin olacak belliki. Avrupa yanıp kavurlurken ABD kenardan izleyecek. sonra da büyük abi edasıyla duruma el koyup savaşı bitirecek. bizim 2.dunya savaşı gibi bu çatışmadan uzak durmamiz gerekiyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

