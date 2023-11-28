Ukrayna istihbarat başkanının eşi zehirli suikast girişimine uğradı: Durumu ağır

Ukrayna askeri istihbarat şefinin eşi Marianna Budanova, ağır metallerle zehirlenerek suikast girişimine uğradı. Rusya'nın şüphesi var. Budanova'nın eşi Kyrylo Budanov, Rusya'ya karşı yönettiği etkili operasyonlarla tanınıyor. Saldırının ardından diğer istihbarat personeli de zehirlendi. Moskova'nın kimyasal suikastlere karıştığı iddiaları devam ediyor

Ukrayna'nın askeri istihbarat şefinin eşi, kendisine düzenlenen zehirli suikast girişiminin ardından durumunun ağır olduğu belirtildi.

30 yaşındaki Marianna Budanova 'ağır metallerle zehirlendi' ve hastaneye kaldırıldı.

Babel haber kaynağının istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre bu, "sağlığının uzun süreli kötüleşmesinden" sonra gerçekleşti.

Doktorlar, Marianna'nın durumunun yakından takip edildiği durumunda olumlu yönde ilerleme tespit ettiklerini söyledi.

Rusya'nın arkasında olduğundan şüphelenilen zehirlenmenin kesin niteliği belirlenemedi ve daha sonra diğer askeri istihbarat personelinin de zehirlendiği ve şu anda testlere tabi tutulduğu ortaya çıktı.

Budanova'nın kocasının aralarında olup olmadığı belli değildi.

Saldırının büyük olasılıkla zehirli yiyeceklerden kaynaklandığı belirtildi.

'Bu maddeler hiçbir şekilde günlük yaşamda veya askeri işlerde kullanılmamaktadır. Onların varlığı, belirli bir kişiyi zehirlemeye yönelik kasıtlı bir girişimin göstergesi olabilir.'

Kaynaklar, geniş çaplı işgalin öncesinde ve sonrasında Kyrylo Budanov'a yönelik de girişimlerde bulunulduğunu doğruladı. Batılı istihbarat teşkilatlarının saygı duyduğu bu kişi, Rusya'nın çatışmadaki öncelikli hedeflerinden biri olarak tanımlanıyor.

'Ukrayna askeri istihbarat teşkilatı başkanının eşini öldürmeye teşebbüs iddiası' hakkında soruşturma yürütülüyor.