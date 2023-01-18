Ukrayna İçişleri Bakanı dahil 18 kişinin öldüğü kazada 2 ihtimal üzerinde duruluyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir anaokulunun bahçesine düşen helikopterde ülkenin İçişleri Bakanı Denis Monastırski, yardımcısı Yevhen Yenin ve sekreteri Lubkoviç dahil 18 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ölenlerden 3'ünün çocuk olduğunu açıklarken, Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada kazayla ilgili olarak sabotaj ve ekipman arızası olmak üzere 2 ihtimal üzerinde durulduğu ifade edildi.