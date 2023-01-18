Ukrayna İçişleri Bakanı dahil 18 kişinin öldüğü kazada 2 ihtimal üzerinde duruluyor
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir anaokulunun bahçesine düşen helikopterde ülkenin İçişleri Bakanı Denis Monastırski, yardımcısı Yevhen Yenin ve sekreteri Lubkoviç dahil 18 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ölenlerden 3'ünün çocuk olduğunu açıklarken, Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada kazayla ilgili olarak sabotaj ve ekipman arızası olmak üzere 2 ihtimal üzerinde durulduğu ifade edildi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir anaokulunun bahçesine askeri helikopter düştü. Korkunç kazada ülkenin İçişleri Bakanı Denis Monastırski, yardımcısı Yevhen Yenin ve sekreteri Lubkoviç dahil 18 kişi hayatını kaybederken, ölenlerden 3'ünün de çocuk olduğu ifade edildi.
Kazanın çocuk ve çalışanların anaokulunda derste oldukları esnada yaşandığını aktaran Kiev Bölge Valisi Oleksiy Kuleba, Telegram'dan yaptığı açıklamada olay yerindekilerin tahliye edildiğini belirtti.
24 Şubat 2022'de başlayan Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken meydana gelen kaza akıllara sabotaj ihtimalini de getirdi.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan kaza sonrası yapılan ilk açıklamada, helikopterin sabotaj mı yoksa ekipman arızası sonucu mu düştüğüne ilişkin araştırma yapıldığı ifade edildi.