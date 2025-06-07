Rusya'nın saldırısının ardından Ukrayna esir takasını erteledi

İstanbul'da Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna'nın bu hafta sonu yapılması beklenen esir takasını ertelediğini söyledi.

UKRAYNA, ESİR TAKASINI ERTELEDİ

İstanbul'da Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılan esir takası hakkında açıklama yaptı. Medinskiy, Ukrayna'nın iki ülke arasında yapılması kararlaştırılan ve karşılıklı olarak esirler ile askerlerin cansız bedenlerinin teslim edilmesini öngören takası ertelediğini bildirdi.

Medinskiy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ukrayna tarafı, beklenmedik bir şekilde belirsiz bir süreliğine hem cenazelerin kabulünü hem de savaş esirlerinin takasını erteledi" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN BUGÜNE KADAR Kİ EN BÜYÜK SALDIRI

Rusya, Ukrayna'nın havalimanlarını hedef alan ve 40'dan fazla uçağın imha edildiği saldırıya misillemede bulundu. 53 insansız hava aracı (İHA), 4 güdümlü bomba ve bir füzeyle Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'u hedef aldı. Saldırıda 15 ev, 23 apartman dahil en az 43 binada hasar meydana geldi. Rusya savaşın başladığı 2022'den bu yana en büyük saldırıyı gerçekleştirirken, 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

"UKRAYNA'YA AİT 36 İHA VURULDU"

Öte yandan; Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 36 insansız hava aracının (İHA) gece başkent Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğunu duyurdu. 36 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların başta Moskova olmak üzere Kursk, Bryansk, Kaluga ve Smolensk bölgeleri üzerinde düşürüldüğü bildirildi.

UKRAYNA'NIN RUS BOMBARDIMAN UÇAKLARINA SALDIRISI

Ukrayna ordusu, Rusya'daki havalimanlarına yüzlerce dronla saldırı düzenlemiş ve nükleer taşıyabilen 40'dan fazla uçağı imha etmişti. Tarihi saldırının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in misilleme için hazırlıklara başladığı iddia edilmişti.