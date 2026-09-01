Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik önce manifest yaptı, sonra coştu!

Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliha karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, oyunculuk kariyerine Altı Üstü İstanbul dizisinde Nihal Cankaya rolüyle devam ediyor. Ekrandaki performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Geyik, bu kez popüler bir akıma dahil oldu.

Dua Lipa’nın “Training Season” şarkısıyla yayılan manifest akımına katılan oyuncu, siyah mini elbisesiyle kamera karşısına geçti. Akımın başlangıcına uygun olarak ellerini birleştiren Geyik, gözlerini kapatıp bir süre odaklanarak manifest yaptı.

Videonun son bölümünde ise müziğin ritmi değişti. Geyik, sakin başlayan görüntünün aksine kendisini müziğin akışına bırakarak dans etmeye başladı. Enerjik ve kıvrak figürler sergileyen oyuncu, manifestin ardından dans performansıyla videoya hareket kattı.

Kaynak: Haberler.com