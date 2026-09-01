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Altın takmasını beklediler! Şevket Çoruh’un kızına hediyesi bambaşka çıktı

Altın takmasını beklediler! Şevket Çoruh’un kızına hediyesi bambaşka çıktı Haber Videosunu İzle
Altın takmasını beklediler! Şevket Çoruh’un kızına hediyesi bambaşka çıktı
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Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu’nun kızları Gülenay Çoruh, sevgilisi Batuhan ile nişanlandı. Müjdat Gezen’in yüzükleri taktığı törende gecenin sürprizi Şevket Çoruh’tan geldi. Kızı ve damadının boynuna önce anahtarlık takan ünlü oyuncu, ardından perdeyi açtırarak nişan hediyesi olarak aldığı son model motosikleti gösterdi.

Usta oyuncular Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu’nun kızları Gülenay Çoruh, sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı. Sanat camiasından birçok ismin katıldığı törene, Şevket Çoruh'un kızına verdiği sıra dışı nişan hediyesi damga vurdu.

YÜZÜKLERİ MÜJDAT GEZEN TAKTI

Oyuncu ve sunucu İlker Ayrık'a ait çiftlikte düzenlenen nişan töreninde genç çifti sevenleri yalnız bırakmadı. Başta "Arka Sokaklar" dizisi ekibi olmak üzere çok sayıda oyuncu ve tiyatrocunun katıldığı gecede, Gülenay Çoruh ve Batuhan'ın nişan yüzüklerini usta sanatçı Müjdat Gezen taktı.

BOYNUNA ANAHTARLIK TAKIP PERDEYİ AÇTIRDI

Görkemli törenin en çok konuşulan anı ise hediye merasiminde yaşandı. Sıkı bir motosiklet tutkunu olduğu bilinen Şevket Çoruh, kızına geleneksel takılar olan altın veya para yerine ezber bozan bir sürpriz hazırladı. Çoruh, kızı ve damadının boynuna önce birer anahtarlık taktı. Genç çift şaşkınlık içinde ne olduğunu anlamaya çalışırken, alandaki perdenin açılmasıyla asıl hediye ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, kızına nişan hediyesi olarak son model bir motosiklet armağan etti.

Kaynak: Haberler.com
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