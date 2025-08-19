Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi

Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Dünyanın kilitlendiği Beyaz Saray'daki zirvede, Ukrayna güvenlik garantileri sonrası ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı ve 50 milyar dolarlık bir insansız hava aracı üretim anlaşması teklif etti.

Financial Times gazetesinin haberine göre, ABD ev sahipliğindeki görüşmede, Ukrayna "barışın güvencesi" amacıyla silah satın alımı ile insansız hava aracı üretim anlaşması önerisinde bulundu.

RUSYA TOPRAK TAVİZLERİ İÇEREN ANLAŞMALARI KABUL ETMEYECEK

ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde Beyaz Saray'da yapılan toplantıda, Ukrayna'nın pozisyonuna ilişkin açıklayıcı metin dağıtıldı. Buna göre Ukrayna, Rusya'ya toprak tavizleri içeren anlaşmaları kabul etmeyeceğini bildirdi ve "tam bir barış anlaşmasına" için ilk adım olarak ateşkes sağlanması konusundaki tutumunu yineledi.

Metinde, "kalıcı bir barışın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e verilen tavizlere ve karşılıksız hediyelere değil, gelecekteki saldırıları önleyecek güçlü bir güvenlik çerçevesine dayanması gerektiği" aktarıldı.

50 MİLYAR DOLARLIK İHA ÜRETİM ANLAŞMASI

Ukrayna, Rusya ile barışın sağlanmasının ardından ABD'nin sağladığı garantiler karşılığında bu ülkeden 100 milyar dolarlık silah satın almayı taahhüt etti. Metinde, söz konusu satın almaya ilişkin finansmanın Avrupa tarafından sağlanacağı bildirildi. Ayrıca Ukrayna, ABD ile 50 milyar dolarlık bir insansız hava aracı üretim anlaşması yapacağını belirtti.

Metinde, Ukrayna'nın anlaşma kapsamında hangi silahları tedarik etmek istediği net olarak tanımlanmadı. Söz konusu teklifler doğrultusunda Kiev yönetiminin, "uzun vadeli barış çerçevesini güvence altına alma" hedefiyle ABD'den silah satın alımı ve insansız hava aracı üretim anlaşması önerdiği iddia edildi. ABD basınına göre, Beyaz Saray'da görüşme trafiğinin uzaması sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Fox News'e vermesi planlanan röportajı iptal edildi.

GÖRÜŞME

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komsiyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katılmıştı.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette çok sayıda tutuklama
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

halkın açlıktan geberiyor çocuk yaştaki genç kadınlar ülke ülke bedenlerini satıyor bi sk kafali hala silah savaş peşinde önce kişisel egon yüzünden enkaza harabeye dönen ülkeni yeniden inşa etmenin derdinde ol , dünyada gerçek adalet olsa bu liderlerin çoğu idam edilirdir emin olun

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKrank Biyel:

Göstermelik barış isteyen abd nin yine ne kadar alçak bir devlet olduğunu görmüş olduk.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAmerican:

İha .. miha .. veya .. şiha .. veya .. kiha .. lar .. ÜRETİLMEMELİ. Dünyaya FELSEFE lazım. İnsanlar biri birini öldürmesin, İncitmesin. İHA yerine.. Tekerlekli sandaye gibi.. ARABALAR üretilmeliki.. araba kazalarında kimse ölmesin.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtahsinpinar01:

savunma sanayı ne kadar önemli yaşamak için arkadaşlar kim bize saldıracak demeyin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
