Ukrayna'da Putin'e karşı savaşan Elazığlı Sabri: Türk'ün özelliği budur, olduğu yerde mücadele verir - Haberler

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Ukrayna'da Putin'e karşı savaşan Elazığlı Sabri: Türk'ün özelliği budur, olduğu yerde mücadele verir

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Dünya
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Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşı Sabri Özdoğan, Ukrayna ordusuyla birlikte Ruslara karşı savaşıyor. Evli ve bir çocuk babası Özdoğan, "Nerede öleceğin değil ne için öleceğin önemlidir. Burada bir cidden bir zulüm var. Yapmam gereken de buydu. Türk'ün özelliği budur, olduğu yerde mücadele verir" dedi.

Elazığlı Sabri Özdoğan, Rusya saldırılarına karşı başlatılan harekete destek vermek için Ukrayna kaldı. Yaklaşık 10 yıldır Ukrayna'da yaşayan, evli ve bir çocuk babası 52 yaşındaki Özdoğan, memleketindeki Kanal 23'e bağlanarak yaşadıklarını anlattı.

Özdoğan hem bölgedeki son durumu hem de kendisi hakkında merak edilenleri şöyle anlattı;

Palu ilçesinin Okçular köyündenim. 10 yıldır Ukrayna'dayım, buradan Ortadoğu ülkelerine canlı hayvan ihracatı yapıyorum. Savaş başlayınca biz de mücadelenin içerisinde olmak istedik. Kendim dönmemeye karar kıldım, ailece burada kaldık.

24 Şubat'tan itibaren sahadayız, cephedeyiz ve mücadele ediyoruz. Eşim Ukraynalı, bir de 4 yaşında oğlum var. Elazığ'da bize "Doğduğun yerle doyduğun yer arasında bir fark yoktur" diye öğrettiler. Bugün burada bir işgal söz konusu ve bu işgalin karşısında biz de direniyoruz.

Ukrayna'da Putin'e karşı savaşan Elazığlı Sabri: Türk'ün özelliği budur, olduğu yerde mücadele verir

Eşim ve çocuğum kayınpederimin evinde, orada sığınaktalar. Geceleri müthiş bir şekilde hava bombardımanı var. Karadan başarısız oldukları için hastane, postane ve yetimhane ayırmaksızın bombardıman yapıyorlar.

Ukrayna'da Putin'e karşı savaşan Elazığlı Sabri: Türk'ün özelliği budur, olduğu yerde mücadele verir

Sumi bölgesindeyiz. Şehir Rusya'ya 60 kilometre uzaklıkta. Biz ise Rusya sınır bölgesine 30 kilometre uzaklıktayız. Şu ana kadar şehir merkezine giriş yapamadılar. Giren unsurların tamamını imha ettik. Burada ölmeye hazır en az 15 milyon insan var.

Ukrayna'da Putin'e karşı savaşan Elazığlı Sabri: Türk'ün özelliği budur, olduğu yerde mücadele verir

Benim olduğum bölge sınıra sıfır nokta. Öyle Kiev gibi bir yerde değil, sıfır nokta, yani Rusya'ya 30 kilometre uzaklıkta, 40 kilometrede Rusların şehir merkezine girme imkanı var. Ölüm Allah'ın emridir. Nerede öleceğin değil ne için öleceğin önemlidir. Burada bir cidden bir zulüm var. Yapmam gereken de buydu. Türk'ün özelliği budur, olduğu yerde mücadele verir."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (9)

N. Harp:

karisi ukraynali pre hasan anlamaz ..

Cevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
Wonder Woman:

Türklüğünü madem gösterecektin gidip aslanlar gibi kuzey ırakta kendi askerinin yanında gösterseydin! Şimdi orda ölsen şehit mi olacaksın. Ne şehittir ne gazi gerisini siz getirin. Günlük 2bin euroya karşılığında savaşıyorum demiyorda şov yapıyor :)

Cevap Yaz 50 52 Yayından Kaldır
Mehmet Bilaloğlu:

Yani ırak diyorsun sanki kendin gittin, yahu Irak'a asker gitti, adam asker mi gitsin , saman yiye yiye kafaniz çalışmaz olmuş, bu adamdaki yüreğin onda biri sende yok bari boş boş konuşma

3 8 Yayından Kaldır
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