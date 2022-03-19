İlerleyişini sürdüren Rusya, Ukrayna'nın Azak Denizi'ne olan bağlantısını kesti
- Güncelleme:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri savaşın 23. gününde Rus birliklerinin kıyılarında tam kontrolünü sağladığı Azak Denizi ile bağlantılarını tamamen kaybettiklerini açıkladı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 23. gününe dair kamuoyuna son gelişmeler aktarıldı.
Yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya stratejik bir operasyon yürüttüğünü kaydeden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni mağlup etmek, Kiev'i kuşatmak, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına ulaşmak ve Ukrayna'nın sol yakasında kontrolü ele geçirme amaçlarına ulaşamadılar. İşgalciler, Donetsk operasyon bölgesinde kısmen başarılı oldu." dedi.
Rus ordusunun Ukrayna'nın Azak Denizi ile olan bağlantısının kesildiğini vurgulayan Ukraynalı yetkililer, "Geçici olarak Ukrayna ordusunun Azak Denizi'ne ulaşmasını engellediler. Düşman Mikolayiv'e yaklaşırken, savunma birimleri tarafından ilerleyişleri durduruldu. Düşman kara harekatlarındaki başarısızlarını hem yüksek hassasiyetli füzeler kullanarak hem de gelişi güzel bombalı saldırılar düzenleyerek telafi etmeye çalışıyor. Ukrayna'nın sivil nüfusunu korkutmak ve ülkemizin askeri altyapıları düşmanın müzakere şartlarının kabul ettirilmesi adına saldırı altında tutuluyor. Sadece içinde bulunduğumuz gün içerisinde 14'ü füze saldırısı olmak üzere 40'tan fazla saldırı gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın, insanı yardımlara engel olduğuna ve bu bilinçli yapılan saldırıların bir savaş suçu olduğuna dikkat çeken Zelenski, "Yüzlerce ton temel ürünler teslim edildi. Fakat işgalciler çoğu bölgede çevredeki kentlere insani yardım tedarikini engellemeye devam ediyor. Bu tamamen bilinçli bir taktiktir. Ukrayna kentlerindeki insani felaketi, Ukraynalıların işgalcilerle işbirliği yapması için bir argüman haline getirmek için kesinlikle her şeyi deneyecekleri çok net. Bu bir savaş suçudur. Bundan onlar sorumlu olacak. Bu emirleri veren Rus figürleri bu emirleri yerine getiren her Rus askeri belirlenecek. Lahey'e tek yön bilet alacaklar. Sivillerin Rus bombardımanından ve saldırılarından saklandığı Mariupol'da işgalciler tarafından tahrip edilen drama tiyatrosunun enkazındaki sakinler kurtarılmaya devam ediyor. 130'dan fazlası çıkarıldı. Ağır yaralılar var. Fakat ölü sayılarıyla ilgili net bir bilgi yok" dedi.
Öte yandan Vinitsa Valisi Sergey Borzov konu hakkında yaptığı açıklamada, "Savaşın 23. Günü ve Vinitsa bölgesinde askeri hareketlilik yok. Hava Savunma Kuvvetleri Vinitsa kentinde 3 roket imha etti. Hava sahamızı kendi çabalarımızla kapatmaya çalışıyoruz. Olayda ölen ya da yaralanan yok" ifadelerini kullandı.
Yetkililer paylaştıkları son verilerde, 2 bin 870 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralı sayısı 3 bin 700 olarak açıklanırken 572 kişinin kayıp olduğu bilgisi verildi.