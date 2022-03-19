İlerleyişini sürdüren Rusya, Ukrayna'nın Azak Denizi'ne olan bağlantısını kesti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 23. gününe dair kamuoyuna son gelişmeler aktarıldı.

Yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya stratejik bir operasyon yürüttüğünü kaydeden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni mağlup etmek, Kiev'i kuşatmak, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına ulaşmak ve Ukrayna'nın sol yakasında kontrolü ele geçirme amaçlarına ulaşamadılar. İşgalciler, Donetsk operasyon bölgesinde kısmen başarılı oldu." dedi.

"GEÇİCİ OLARAK UKRAYNA ORDUSUNUN AZAK DENİZİ'NE ULAŞMASINI ENGELLEDİLER"

Rus ordusunun Ukrayna'nın Azak Denizi ile olan bağlantısının kesildiğini vurgulayan Ukraynalı yetkililer, "Geçici olarak Ukrayna ordusunun Azak Denizi'ne ulaşmasını engellediler. Düşman Mikolayiv'e yaklaşırken, savunma birimleri tarafından ilerleyişleri durduruldu. Düşman kara harekatlarındaki başarısızlarını hem yüksek hassasiyetli füzeler kullanarak hem de gelişi güzel bombalı saldırılar düzenleyerek telafi etmeye çalışıyor. Ukrayna'nın sivil nüfusunu korkutmak ve ülkemizin askeri altyapıları düşmanın müzakere şartlarının kabul ettirilmesi adına saldırı altında tutuluyor. Sadece içinde bulunduğumuz gün içerisinde 14'ü füze saldırısı olmak üzere 40'tan fazla saldırı gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ RUSYA'YA SESLENDİ

Rusya'nın, insanı yardımlara engel olduğuna ve bu bilinçli yapılan saldırıların bir savaş suçu olduğuna dikkat çeken Zelenski, "Yüzlerce ton temel ürünler teslim edildi. Fakat işgalciler çoğu bölgede çevredeki kentlere insani yardım tedarikini engellemeye devam ediyor. Bu tamamen bilinçli bir taktiktir. Ukrayna kentlerindeki insani felaketi, Ukraynalıların işgalcilerle işbirliği yapması için bir argüman haline getirmek için kesinlikle her şeyi deneyecekleri çok net. Bu bir savaş suçudur. Bundan onlar sorumlu olacak. Bu emirleri veren Rus figürleri bu emirleri yerine getiren her Rus askeri belirlenecek. Lahey'e tek yön bilet alacaklar. Sivillerin Rus bombardımanından ve saldırılarından saklandığı Mariupol'da işgalciler tarafından tahrip edilen drama tiyatrosunun enkazındaki sakinler kurtarılmaya devam ediyor. 130'dan fazlası çıkarıldı. Ağır yaralılar var. Fakat ölü sayılarıyla ilgili net bir bilgi yok" dedi.

VİNİTSA'DA 3 RUS ROKETİ İMHA EDİLDİ

Öte yandan Vinitsa Valisi Sergey Borzov konu hakkında yaptığı açıklamada, "Savaşın 23. Günü ve Vinitsa bölgesinde askeri hareketlilik yok. Hava Savunma Kuvvetleri Vinitsa kentinde 3 roket imha etti. Hava sahamızı kendi çabalarımızla kapatmaya çalışıyoruz. Olayda ölen ya da yaralanan yok" ifadelerini kullandı.

2870 UKRAYNA ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer paylaştıkları son verilerde, 2 bin 870 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralı sayısı 3 bin 700 olarak açıklanırken 572 kişinin kayıp olduğu bilgisi verildi.

İhlas Haber Ajansı / Dünya