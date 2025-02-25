Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı

Ukrayna-Rusya savaşında arabuluculuğa soyunan ABD Başkanı Donald Trump, Kiev'in değerli madenlerine göz dikti. Trump'ın Zelenskiy'ye askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'li şirketlere devretme teklifinde bulunduğu öğrenildi.

ZELENSKİY, TRUMP İLE ANLAŞTI

İlk başta teklifi reddeden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy geri adım attı. Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump, değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı. Zelenskiy'nin cuma günü Beyaz Saray'a giderek anlaşmaya imza atması bekleniyor.

Aktarılanlara göre ABD, 500 milyar dolar şartını kaldırdı, Ukrayna da imzaya yanaştı. Ayrıca anlaşmanın Ukrayna'nın halihazırda kazanç sağladığı projeleri de kapsamayacağı belirtildi. Gelecekte çıkarılacak maden, gaz ve petrolün yüzde 50'si anlaşma kapsamında yer alıyor. ABD anlaşma çerçevesinde Ukrayna'ya güvenlik garantisi sözü vermiyor.

"ANLAŞMA HEM ABD'YE HEM DE UKRAYNA'YA FAYDA SAĞLAYACAK"

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde ABD ile Ukrayna arasında imzalanması beklenen kıymetli madenler anlaşmasına ilişkin değerlendirme yaptı. Mevcut ABD yönetiminin bu anlaşmaya çok önem verdiğini ve bunun için Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Orta Doğu gezisini erteleyerek bu işe odaklandığını anlatan Sözcü, anlaşmanın hem ABD hem de Ukrayna'ya fayda sağlayacağını söyledi.

"AMERİKAN VERGİLERİNİ TELAFİ EDECEK"

Leavitt, "Bu anlaşmanın imzalanması kritik önem taşıyor. Başkan Trump, Zelenskiy'nin bu anlaşmayı imzalamasını bekliyor. Bu anlaşma, Ukrayna'nın savunmasını finanse eden Amerikan vergilerini telafi edecek ve aynı zamanda savaş nedeniyle cehennemi yaşayan Ukrayna ile kalıcı bir ekonomik ortaklık yaratacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona erdiğini görme konusunda kararlı olduğunu ifade eden Leavitt, "Kendisi kan dökülmesinin ve ölümlerin durduğunu görmek istiyor. Başkan, önceki yönetimin beceriksizliği nedeniyle bu karmaşayı miras aldı ve bunu düzeltmeye kararlı. Rusya ve Ukrayna'da ve ayrıca Orta Doğu'da bir barış anlaşması yapmaya çok kararlı." şeklinde konuştu.

ZELENSKİY, BEYAZ SARAY'DA ANLAŞMAYA İMZA ATACAK

ABD Başkanı Donald Trump, ay başında, şimdiye kadar sağlanan yardımlar nedeniyle Ukrayna'nın ABD'ye yüzlerce milyar dolar borcu olduğunu ifade etmiş, Kiev'le 500 milyar dolarlık nadir toprak elementlerini talep eden bir anlaşma yapmak istediğini açıklamıştı. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bu veya gelecek hafta Beyaz Saray'a geleceğini bildirmişti.

Ukrayna'nın lityum, titanyum, uranyum ve manganez gibi çok çeşitli kritik ve büyük element ve mineral sahaları bulunuyor.