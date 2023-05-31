UFO görüntüleri paylaşan NASA, özelliklerini duyurdu

NASA, yıllardır varlığı bilinmezliğini koruyan 'UFO'ların görüntülerini paylaşarak, görüntülenen cisimlerin özellikleriyle ilgili açıklama yaptı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ), UFO'ların varlığıyla ilgili halka açık toplantı gerçekleştirdi. CNN International'ın " Nasa, bugün UFO'lar ile ilgili tarihi bir açıklama yapacak" sözleriyle duyurduğu toplantıda, tanımlanamayan uçan cisimlerle (UFO) ilgili veriler, izleyicilerle paylaşıldı.

'UFO' TANIMI DEĞİŞMİŞTİ

'Tanımlanamayan Uçan Cisim' (UFO) olarak açıklanan terim, Amerikan hükümeti tarafından 'UAP' (Tanımlanamayan Anormal Fenomen) olarak değiştirilmişti. NASA, geçen haziran ayında panelin oluşumunu, "UAP'lerin dünya dışı kökenli olduğuna dair hiçbir kanıt yok" açıklamasını yapmıştı.

NASA'nın internet sitesi üzerinden canlı yayınlanan toplantıda, UFO'ların (UAP) varlığının kabul edildiği aktarıldı.

Görüntülerde UFO tanımına kabul edilen cismin teknik özellikleri şu görselle paylaşıldı: