Uçağı vurulan Rus savaş pilotu, uçaktan atladığı anları videoya çekti

Rus savaş uçağı pilotunun, vurulduktan sonra paraşütle inerken uçağının düşüşünü filme çektiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Rus bir savaş bloğu yazarının paylaştığı videoda, bulutlara doğru düşen ve motorundan alev çıkan bir uçak görülüyor. Kamera döndüğünde, paraşütten sarkan pilot görünüyor.

Pilot, alçak irtifada "Bizi vurdular, kahretsin!" diye bağırıyor. Videonun ne zaman ve nerede çekildiği belirsiz, ancak pilotun hayatta kaldığı ve yeni görevlere hazırlandığı iddia ediliyor.

Uçağın Rus Sukhoi "Flanker" ailesinden olduğu tahmin ediliyor. Bu ailenin çeşitli modelleri Ukrayna'da kullanılıyor.

Bu görüntülerin ortaya çıkması, Ukrayna'nın ilk kez F-16 savaş uçaklarını kullanmaya başlamasıyla aynı zamana denk geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, F-16'ların konuşlandırıldığını duyurdu ve bu durumun ülke için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

F-16'lar, yıkıcı güçleri nedeniyle Ukrayna'nın uzun süredir istediği uçaklardı. Bu uçaklar, Rus füze ve drone'larını engelleme, düşman hava savunmasını bastırma ve Rus mevzilerini vurma görevlerinde kullanılacak.

Daha önce Sovyet döneminden kalma uçaklara güvenen Ukrayna, Rusya'nın üstün hava gücü karşısında zorlanıyordu. Moskova, bu üstünlüğünü kullanarak Ukrayna genelinde saldırılar düzenliyordu. F-16'ların gelişi, hava savunması açısından Ukrayna için önemli bir gelişme olarak görülüyor.