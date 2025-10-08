Haberler

İsrail'e ortak tepki! Meclis'teki tezkere oybirliği ile kabul edildi

İsrail'e ortak tepki! Meclis'teki tezkere oybirliği ile kabul edildi
Meclis Genel Kurulu'nda, İsrail'in içinde Türkiye'den giden 3 milletvekili ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da yer aldığı Özgürlük Filosu'na yaptığı müdahaleyi kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi.

İsrail'in içinde Türkiye'den giden 3 milletvekili ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da yer aldığı Özgürlük Filosu'na yaptığı müdahaleyi kınayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda oybirliğiyle kabul edildi.

Tezkerede, şu ifadelere yer verildi:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NE DE YAPILAN ALÇAKÇA BİR SALDIRIDIR"

"Uzun zamandır İsrail'in acımasız ablukası altında yaşamak zorunda bırakılan ve iki yıldır soykırımcı Netanyahu hükümetinin katliamlarına maruz kalan Gazze, aylardır açlık ve kıtlıkla da mücadele etmektedir. Bu zalimlik karşısında Gazze halkına insani yardım ulaştırmak, hukuksuz İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla 44 ülkeden yüzlerce aktivist ve elliden fazla gemiyle yola çıkan 'Küresel Sumud Filosu', insanlık cephesinin güçlü sesi olmuştur.

İsrail'e ortak tepki! Meclis'teki tezkere oybirliği ile kabul edildi

İsrail, işlemekte olduğu soykırım ve diğer savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek sivil ve barışçıl bir teşebbüs olan Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırmış, Gazze halkına insani yardım ulaştırılmasına engel olmuş, uluslararası hukuku bir kez daha fütursuzca çiğnemiştir. Uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen katil Netanyahu ve çetesi şimdi de Özgürlük Filosu Koalisyonuna saldırıda bulunmuştur. Denizli Milletvekili Sayın Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Sayın Necmettin Çalışkan'ın da aralarında yer aldığı ve toplamda 21 vatandaşımızın bulunduğu Vicdan Gemisine bugün yapılan saldırı bilinmelidir ki aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de yapılan alçakça bir saldırıdır. Bu vesileyle Özgürlük Filosu Koalisyonunda yer alan tüm Filistin dostlarını bu cesur ve insani davranışlarından dolayı tebrik ediyoruz.

"İSRAİL'İN VATANDAŞLARIMIZIN DERHAL SERBEST BIRAKILMALARI KONUSUNDA EN SERT ŞEKİLDE UYARIYORUZ"

Fütursuz saldırganlığı ile insanlık vicdanının tahammül sınırlarını ve haddini çoktan aşan İsrail'i, milletvekillerimiz dahil vatandaşlarımızın hiçbir şekilde kötü muamele görmemeleri, alıkonulmuş vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmaları ve en kısa sürede ülkemize ulaşmaları gerektiği konusunda en sert şekilde uyarıyoruz. Tüm siyasi partilerimiz ve milletvekillerimizle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak üç değerli milletvekilimizin, alıkonulan vatandaşlarımızın ve Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan tüm kahramanların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Ayrıca başta milletvekillerimiz olmak üzere Sumud ve Özgürlük Filolarının mensuplarına karşı İsrail işgal güçlerince işlenen tüm suçların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulmasının öncüsü ve ısrarlı takipçisi olacağız.

İsrail'e ortak tepki! Meclis'teki tezkere oybirliği ile kabul edildiÖzgürlük Filosu

ULUSLARARASI PARLAMENTOLARA ÇAĞRI

İsrail'in Filistin halkına uyguladığı işgal, ilhak ve imha politikalarının son bulması, Gazze halkının kesintisiz ve kapsamlı insani yardıma erişmesi ve İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi için tüm parlamentolara ve uluslararası parlamenter asamblelere birlikte tutum alma ve seslerini yükseltme çağrısında bulunuyoruz. İnanıyoruz ki zalim İsrail yönetiminin insanlık vicdanını yaralayan bu alçak saldırıları karşısında uluslararası kamuoyu her geçen gün çok daha güçlü tepkiler vermeye devam edecek, özgür ve egemen Filistin'in önündeki tüm engeller en kısa sürede aşılacaktır."

