Türkmenistan ve Tacikistan Dışişleri Bakanları Görüştü

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirociddin Muhriddin ile görüştü. Meredov, Orta Asya Devlet Başkanları Beşinci İstişare Toplantısı ve Aral Denizi Kurtarma Uluslararası Fonu Kurucu Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı çerçevesinde Duşanbe'ye geldiklerini belirtti.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirociddin Muhriddin ile görüştü.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orta Asya Devlet Başkanları Beşinci İstişare Toplantısı için Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye gelen Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov, mevkidaşı Muhriddin ile bir araya geldi.

Meredov, Türkmenistan heyeti olarak, Orta Asya Devlet Başkanları Beşinci İstişare Toplantısı ve Aral Denizi Kurtarma Uluslararası Fonu Kurucu Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı çerçevesinde planlanan çok taraflı faaliyetlere katılmak üzere Duşanbe'ye geldiklerini söyledi.

Görüşmede, Türkmen-Tacik diyaloğunun derin stratejik niteliği ele alınırken, bu bağlamda ikili ilişkilerin farklı düzeylerdeki etkinliğine vurgu yapıldı.

Taraflar, 14-15 Eylül'de yapılacak üst düzey zirvenin gündemine ilişkin konulara değindi.

Orta Asya Devletleri Ulaştırma Bakanları'nın ilk toplantısı yapıldı

Öte yandan, Duşanbe'de yapılan Orta Asya Devletleri Ulaştırma Bakanları'nın ilk toplantısına Türkmenistan Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı Genel Müdürü Mammethan Çakiyev başkanlığındaki heyet katıldı.

Toplantıda taraflar, ulaştırma ve lojistik alanında bölgesel olanakların daha da geliştirilmesi ihtiyacını vurguladı.

Toplantıda konuşan Çakiyev, ulaştırma sektörünün kalkınmanın ana göstergelerinden biri olduğunu ifade ederek, Türkmenistan'ın elverişli coğrafi konumu ve fırsatlarını kullanarak ulusal kalkınmayı sağlamak için gerekli jeopolitik ve jeoekonomik çıkarları desteklediğini kaydetti.

Toplantıya katılan diğer ülke temsilcileri, bölge ülkelerinin birbirine bağlı olduğu yönünde genel görüş bildirerek, günümüzün özelliklerine ve gereksinimlerine uygun olarak, mevcut büyük fırsatlar kullanılarak bu alandaki ilişkilerin kapsamlı bir şekilde derinleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantının sonucunda ortak deklarasyon kabul edildi ve "Orta Asya'da Kara Ulaştırma Arabağlantısının Güçlendirilmesine İlişkin Anlaşma Taslağı" onaylandı.