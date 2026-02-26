Erdoğan'ı küplere bindirecek kare! Türkiye'nin yanı başında çekildi

ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan askeri iş birliği anlaşması yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

EĞİTİM PROGRAMI BAŞLATTI

Sözcü Gazetesi'nden Yaşar Anter'in haberine göre ABD, Suriye'de PKK'nın uzantısı olarak değerlendirilen terör gruplarına verdiği askeri eğitim desteğini sonlandırırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne bağlı Rum Milli Muhafız Ordusu'na kapsamlı eğitim programı başlattı. Washington yönetimi, Rum askerlerine hem ada içinde hem de ABD'de askeri eğitim, tatbikat ve teknik destek sağlıyor.

ASKERİ ÜSLERDE FAALİYETLERE KATILIYORLAR

Yapılan anlaşma çerçevesinde ABD'li askeri uzmanlar, Rum askerlerine terörle mücadele, şehir içi operasyon teknikleri, özel harekât uygulamaları ve kriz yönetimi konularında eğitim veriyor. Program kapsamında Rum askerleri ABD'deki askeri üslerde de eğitim faaliyetlerine katılıyor. Ortak tatbikatlarda operasyonel koordinasyon, savunma planlaması ve modern harp teknikleri üzerinde duruluyor.

SİBER SAVUNMA DESTEĞİ DE SAĞLANIYOR

Eğitim programı yalnızca kara unsurlarıyla sınırlı kalmıyor. ABD, Rum güvenlik güçlerine siber savunma, siber güvenlik ve dijital tehdit analizi alanlarında da destek sağlıyor. Rum askeri ve güvenlik personeli, gelişmiş yazılım sistemleri, veri güvenliği protokolleri ve dijital altyapı koruma yöntemleri konusunda eğitim alıyor. Bu süreçte teknik ekipman ve bilgi paylaşımı da dikkat çekiyor.

GÜÇ DENGELERİ AÇISINDAN KRİTİK BİR ADIM

ABD ile GKRY arasındaki askeri yakınlaşma Doğu Akdeniz'deki güç dengeleri açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Son dönemde bölgede artan askeri hareketlilik, enerji kaynakları üzerindeki rekabet ve Türkiye ile yaşanan gerilimler bu iş birliğinin önemini artırıyor. Uzmanlar, Washington'un Rum tarafıyla geliştirdiği askeri ilişkileri bölgesel denge politikası çerçevesinde ele alıyor.

ABD'nin daha önce Suriye sahasında terör örgütü bağlantılı gruplara verdiği destek uzun süre tartışma konusu olmuştu. Şimdi ise Rum ordusuna verilen kapsamlı eğitim desteği, Ankara-Washington hattında yeni bir diplomatik gerilim başlığı oluşturabilecek bir gelişme olarak yorumlanıyor. Bölgede askeri ve stratejik hesapların yeniden şekillendiği bir dönemde atılan bu adım, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik rekabeti daha da görünür hale getiriyor.

Kaynak: Haberler.com