Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan kontrolden çıktığı anlaşılan bir İHA'nın F-16'lar tarafından düşürüldüğünü ifade etti.

MSB: EMNİYETLİ BİR BÖLGEDE VURULARAK DÜŞÜRÜLDÜ

MSB açıklamasında "Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır.Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve Milli Kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir. Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür."

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının ardından serseri İHA'ya yönelik operasyonun detayları da ortaya çıktı. Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, NATO görevi nedeniyle aynı zamanda Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi özelliği de olan Eskişehir'deki merkezde, önceki gün akşam saatlerinde Karadeniz üzerinde Türk hava sahasına yaklaşan ve alçak mesafede seyreden bir hava izi kuşku uyandırdı. Radar verileri, ilgili ekran üzerinden NATO ile de paylaşıldı.

"İHA'NIN ÜST KISMINDA PERVANE BELİRLENDİ"

Takibe alınan hava izinin önce meteoroloji tarafından kullanılan bir hava - irtifa balonu olabileceği üzerinde duruldu. Şüpheli aracın Türk hava sahasına girmesinin ardından Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nden havalanan uçaklarca yapılan ilk tespitlerde, İHA'nın üst kısmında pervanenin olduğu belirlendi.

F-16 SAVAŞ UÇAKLARINA ALARM REAKSİYONU VERİLDİ

Çankırı - Ankara - Kırıkkale hattına doğru bir rota izlediği görüldü. Doğru bir çizgi oluşturan rota üzerinde uçması nedeniyle uydu bağlantılı olduğu tahmin edilen İHA'nın kontrolden çıktığı değerlendirildi. Ardından da harekat merkezinden "bekler vaziyette" bulunan F-16 savaş uçaklarına, alarm reaksiyonu verildi.

İŞTE VURULDUĞU NOKTA

Takip edilen İHA, kuş uçuşu yaklaşık 200 kilometre içeride sivillerin zarar görmemesi hassasiyetiyle meskun olmayan emniyetli bir alanda F-16 savaş uçağı tarafından füze ile vuruldu. İHA'nın; Çankırı - Ankara - Kırıkkale üçgeninde Çankırı - Elmadağ arasındaki çizgi üzerinde vurulduğu belirtildi.