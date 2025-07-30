Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
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Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
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Almanya'dan Türkiye'ye gelen bir gurbetçinin "11 ay çalışıp 1 ay tatil yapıyoruz, burada herkesin hafta sonu tatili var" sözleri gündem oldu. Video kısa sürede viral olurken, kullanıcılar yaptıkları yorumlarla bu ifadelere tepki gösterdi.

Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen bir gurbetçinin yaptığı açıklama sosyal medyada tartışma yarattı. Kendi yaşam koşullarını anlatan gurbetçi, Almanya'daki iş temposuna dikkat çekerek "Biz orada 11 ay, bir ay tatil için çalışıyoruz. Burada herkesin her hafta sonu tatili var" ifadelerine yer verdi.

YORUM BOMBARDIMANINA TUTTULAR

Bu sözlerin ardından video kısa sürede viral olurken, yüzlerde sosyal medya kullanıcısından yorum geldi. Bazı yorumcular gurbetçinin sözlerine tepki gösterdi:

Gelen yorumlardan bazıları şunlar;

  • Sizin hafta sonunuz yok mu, kimi yiyorsunuz?
  • Türkiye'de insanlar 1 ay tatil için ne kadar çalışmak zorunda?
  • Almanya'da hafta sonu tatili yok mu? Köle olarak mı çalışıyorsun Almanya'da?
  • Kardeşim bu tişört hiç mi yanıltmaz?
  • Almanya'da cumartesi öğlenden sonra her yer kapanıyor. En geç 4'te ve sonra herkes sokaklarda yiyip içip dans ediyor.

Video, Türkiye'deki yaşam koşullarıyla Avrupa'daki iş yaşamı arasındaki farklara dair süregelen tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarız4csyy4jzr:

davar eyro değil Euro. bende Amerika dayım. söylediklerinin hepsi yalan. hayat burda 10 numara. inanmayın siz ona :)

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme20
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Haber Yorumlarısarioglanli38:

evet sabah 6 da kalk it gibi günde 12 saat çalış 2 saat yolda gitsin 6 gün köpek muamelesi gör hayat mükemmel

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Haber YorumlarıMGk:

Yazım şeklin mşlh İstanbul Türkçesi su gibi akıyor

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yanıt0
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

tatil cenneti türkiye, tatil çok para yok, bok gibi iş

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMGk:

Bu Chp'liler neyi bekliyor zaten yaşam tarzları da aynı hadi la Yunan sınırı orada

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

bu ülkedeki işsizlik enflasyon deprem darbe ve bilimum olumsuzluklardan etkilenmeden gel evini arsanın kaymağını al git sonrada ben vatanımı seviyorum, çileyi biz çekelim kaymağı siz yiyin. gelmeyin kardeşim bi zahmet.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıBülent Samanlı:

bizim burda 11 ay yat bir ay çalış

Yorum Beğen8
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