Türkiye'ye ait bir SİHA, Gazze'deki ateşkes sonrası Akdeniz'de ay yıldız çizdi

ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan 20 maddelik ateşkes planı, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde yapılan görüşmelerde İsrail ve Hamas heyetleri tarafından onaylandı. Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda Gazze'de kalıcı barışa giden sürecin ilk aşaması resmen başladı.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ ZAFERİ

Ateşkes görüşmelerine arabulucu ülke olarak katılan Türkiye, sürecin her aşamasında aktif diplomatik rol üstlendi. Ankara, haftalardır devam eden diplomasi trafiğinde hem Kahire hem Doha hem de Washington yönetimleriyle yakın temas kurarak "kalıcı barış" çağrısını sürdürdü. Tarafların anlaşmaya varmasıyla birlikte, Türkiye'nin diplomatik başarısı uluslararası basında da geniş yankı buldu.

TÜRK SİHA'SI AKDENİZ SEMALARINDA AY-YILDIZ ÇİZDİ

Gazze'de ateşkesin ilan edilmesinin ardından Türk yapımı bir SİHA, Akdeniz semalarında ay-yıldız şeklinde rota çizdi. Radar görüntülerine yansıyan bu sembolik uçuşun, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracı tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. Uçuş görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılarak milyonlarca kez izlendi ve "barışın sembolü" olarak yorumlandı.