Bakan Bayraktar: 'Türkiye 11,6 milyon varil petrolü serbest bırakacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin stratejik petrol rezervlerinden 11,6 milyon varil petrolü serbest bırakacağını açıkladı.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 32 üye ülkesi, örgütün "ölçek olarak benzeri görülmemiş" zorluklar olarak tanımladığı sorunlarla mücadele amacıyla 400 milyon varil petrolü serbest bırakma kararı almıştı.

11 Mart'ta bugüne kadar serbest bırakılan en büyük miktarda petrolün stratejik rezervlerden sağlanacağı duyurulmuştu.

Türkiye'nin serbest bırakacağı miktar 32 ülkenin anlaştığı miktarın yaklaşık %3'ü.

İngiltere 13,5 milyon, Japonya ise 80 milyon varil petrolle katkıda bulunacağını açıkladı.

Zonguldak ziyareti sırasında Bloomberg'e konuşan Bayraktar, söz konusu rezervin 90 gün içinde serbest bırakacağını belirtti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan ve bölgedeki birçok ülkeyi içine çeken savaş, küresel petrol sevkiyatının yaklaşık dörtte birini etkiledi.

IEA, 2025 yılında günlük ortalama 20 milyon varil ham petrol ve petrol ürününün geçtiği Hürmüz Boğazı'ndan bugünkü sevkiyatların yaklaşık %90 oranında düştüğünü söylüyor.

Türkiye'nin ne kadar acil durum rezervi var?

IEA üyelerinin toplam acil durum rezervi 1,2 milyar varilden fazla. Buna ek olarak hükümet yükümlülükleri altında tutulan 600 milyon varillik sanayi rezervleri bulunuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre ülkelerin acil durum petrol rezervinin bir önceki yılın ortalama net ithalatının en az 90 gününe karşılık gelmesi gerekiyor.

Rezervler ham petrol, petrol ürünleri ya da her ikisinden oluşabiliyor.

Türkiye'nin toplam rezervine dair resmi bir veri yok ancak ABD İstatistik Kurumu'nun analizine göre ülke Ocak 2013 itibarıyla 61 milyon varil petrol rezervi bulunduruyordu.

Bu, 2011 net ithalatının 99 günlük toplamına denk geliyordu. Tutulan rezervin %55'i ham petroldü.

'Türkiye'nin enerji tedarikinde bir sıkıntı yok'

Enerji Bakanı 11 Mart'ta Fransa'da düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi'nde Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'de şu anda arzla alakalı bir sıkıntı gözükmüyor. Yani enerjimizi tedarik etmemizde bir sıkıntı yok. Çok farklı kaynaklardan enerji alıyoruz" dedi.

Bayraktar, herkesin petrol ve doğal gaz fiyatlarını ve arz güvenliğini konuştuğu bir dönemde nükleerle alakalı bu zirvenin önemli olduğunu dile getirdi.

Enerji güvenliğinde kaynakların çeşitlendirilmesinin ve uluslararası işbirliklerinin de önemini vurguladı.

Türkiye, petrol fiyatlarındaki ani yükselişin iç piyasaya etkisini sınırlamak amacıyla 2 Mart'tan itibaren eşel mobil sistemini devreye almıştı.

Karadeniz'de iki yeni sondaj

Bayraktar, Zonguldak'taki Filyos Limanı'na demirleyen Yıldırım derin deniz sondaj gemisinde basına yaptığı açıklamada, Nisan ayı içinde Karadeniz'de iki yeni sondaja başlayacaklarını söyledi.

Fatih ve Abdülhamid Han gemileriyle "rezervimizi artırmaya ve yeni sahaları keşfetmeye bakıyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, Sakarya Gaz Sahası'ndan bu sene üretimin iki katına çıkacağı beklentisini paylaştı.

"Sekiz milyon haneye doğal gazı buradan vermiş olacağız" diye ekledi.