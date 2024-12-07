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Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı

Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
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Astana üçlüsü olarak bilinen Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanları bugün Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelecek. Toplantının Suriye'nin kaderinde belirleyeceği olabileceği belirtilirken nasıl bir sonuç çıkacağı merakla bekleniyor.

Suriye'de muhaliflerin rejime karşı ilerleyişi tüm hızıyla devam ediyor. Katar'ın başkenti Doha'da ise bölgenin kaderiyle ilgili kritik bir toplantı yapılacak. Astana üçlüsü olarak bilinen Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanları bugün bir araya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi, muhaliflerin ilerleyişi sürerken yaşanan gelişmeleri kritik bir toplantıda değerlendirerek çeşitli senaryoları masaya yatıracak.

BAKAN FİDAN'DAN KRİTİK TEMAS

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Fidan, rejimin gerçekçi hareket ederek muhalefetle diyalog kurması ve bölgedeki tüm aktörlerin yapıcı bir rol oynaması gerektiğini vurguladı. Dışişleri bakanı Fidan ayrıca Suriye'deki kaos ortamından PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin istifade etmesine izin verilmemesi gerektiğini de ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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