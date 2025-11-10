Haberler

Türkiye, Riyad'da Dünya Turizm Örgütü Genel Kurulu'na Katıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 9-10 Kasım 2025 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 26'ncı Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Kurulu'na katılarak yapay zeka destekli turizm ve sürdürülebilirlik konularında stratejik kararların alındığı toplantılara iştirak etti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 9- 10 Kasım 2025 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 26'ncı Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Kurulu'na, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen katıldı.

'Yapay Zeka Destekli Turizm: Geleceği Yeniden Tanımlamak' temasıyla düzenlenen Genel Kurul'da, turizmde dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve kapsayıcı büyüme konuları ele alındı. 160'tan fazla ülkenin temsil edildiği toplantıda, turizm sektörünün önümüzdeki 50 yılına yön verecek stratejik kararlar görüşüldü.

Genel Kurul kapsamında kabul edilen 'Riyad Bildirgesi', yapay zeka teknolojilerinin turizm sektöründe etik, adil ve sürdürülebilir biçimde kullanılmasına ilişkin ilk küresel çerçeveyi oluşturdu.

Toplantıda ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adayı Shaikha Al Nowais, Birleşmiş Milletler (BM) Turizm'in yeni Genel Sekreteri olarak seçildi. Kuruluşun tarihindeki ilk kadın genel sekreter olan Al Nowais'in seçimi, turizmde liderlikte çeşitliliğin ve kapsayıcılığın güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Zirve marjında bir dizi ikili temas da gerçekleştiren Bakan Yardımcısı Alpaslan, Angola Turizm Bakan Yardımcısı Augusto Kalikemala, Arnavutluk Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Blendi Gonxhja, Venezuela Turizm Bakan Yardımcısı Lisbeth Rosales, Sri Lanka Dışişleri, İstihdam ve Turizm Bakanı Vijitha Herath, Kamboçya Turizm Bakanı Huot Hak ve Nijer Turizm Bakanı Aghaichata Guichene ile görüştü.

İkili görüşmelerde; turizm alanında iş birliği olanakları, ortak projeler ve sürdürülebilir turizm politikaları ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
