Türkiye'nin verdiği sürenin dolmasına günler kala SDG'den büyük kopuş

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin komisyon raporu beklenirken, Suriye'de SDG ile Şam yönetimi arasında 10 Mart'ta imzalanan mutabakatta öngörülen sürenin yıl sonunda dolacağı belirtiliyor. Mutabakat metninde entegrasyon sürecinin en geç bu yıl sonuna kadar tamamlanması gerektiği açık şekilde yer almasına rağmen SDG, "bu tür anlaşmaların süresinin bir yıl olduğu" iddiasını öne sürerek süreci 10 Mart 2026'ya kadar uzatma çabasında.

10 Mart'ta varılan mutabakatta öngörülen takvime rağmen, SDG'nin yıl sonuna kadar ordu ve diğer devlet kurumlarına tam entegrasyon sağlamasının beklenmediği ifade ediliyor. Buna karşın Türkiye, yıl bitmeden somut adımlar atılması gerektiğini vurguluyor.

TÜM SEÇENEKLER MASADA

Ankara'dan gelen "acele edilmesi" yönündeki uyarıların ardından, SDG'nin 31 Aralık'a kadar entegrasyon konusunda sınırlı bazı adımlar atarak süreci zamana yaymayı hedefleyebileceği belirtiliyor. Türkiye ve Suriye'nin, SDG'nin arkasında İsrail destekli bölgesel bir kriz beklentisi olduğunun farkında olduğu, bu nedenle ortak operasyon dahil tüm seçenekleri gündemde tuttuğu kaydediliyor.

FİDAN, İSRAİL ENGELİNE DİKKAT ÇELMİŞTİ

Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye ordusuna entegrasyonu sürecinde İsrail engeline dikkat çekerek, "SDG'nin ilerleme kaydetmeye niyetli olmadığını görüyoruz. SDG'nin belirli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde götürüyor olması gerçeği aslında Şam'la yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel teşkil etmekte" dedi.

4 BİN 500 KİŞİLİK GRUP SDG'DEN AYRILDI

Suriye'nin kuzeyiyle ilgili durum belirsizliğini korurken Liva Rakka ve Suvvar Rakka grupları, terör örgütü PKK-SDG'den ayrıldıklarını duyurdu. Türkiye gazetesine konuşan Suvvar Rakka Komutanı Ahmed Aloush, Rakka konusunda bütün müzakerelerin SDG yerine yerli unsurlardan oluşan Rakka Vilayeti Siyasi Kurulu tarafından yürütüleceğini açıkladı.

Suvvar Rakka Grubu 2015 yılından bu yana SDG ile birlikte hareket eden grup olma özelliğini taşıyor. Ahmed Aloush, hâlihazırda 4.500 civarında savaşçılarının bulunduğunu ve bundan sonraki süreçte PKK-SDG yapılanması ile hareket etmeyeceklerini aktardı. Özgür ve birleşik bir Suriye için mücadele edeceklerini vurgulayan Aloush "PYD-YPG ulusal polis ve ordunun yeniden yapılandırılmasına kadar kontrol ettiği yerleri kendi halkına bırakıp çekilmelidir. Bununla birlikte Suriye Demokratik Güçleri PKK-SDG hapishanelerinde tutulan bütün tutukluların serbest bırakılmasını talep ediyoruz. DEAŞ tutukluları ve suç işleyenler ise şu anda uluslararası koalisyonun gözetiminde olan merkezî bir hapishaneye taşınmalıdır. Bu durum, Şam hükûmetiyle DEAŞ tutuklularının durumu konusunda bir anlaşmaya varılana kadar devam etmelidir. Aksi hâlde; SDG'nin bu DEAŞ'lıları bölgede kaos çıkarmak için kullanılacağından kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.