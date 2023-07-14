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Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni Düzenlendi

Dünya Haberleri

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Büyükelçi Egemen Bağış, anmada 30'u aşkın ülkenin katılım sağlayan üst düzey yetkililerine demokrasinin önemini vurguladı.

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Büyükelçi Egemen Bağış, anmada 30'u aşkın ülkenin katılım sağlayan üstü düzey yetkililerine demokrasinin önemini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Demokrasi Türkiye Dünya Haberler

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