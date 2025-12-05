Haberler

Türkiye korkusu İsrail Meclisi'ne taşındı! Batı'ya "Durdurun" diye yalvardı

Güncelleme:
İsrail'de Türkiye korkusu meclise kadar taşındı. Aşırı sağcı milletvekili Ohad Tal, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada Ankara'yı hedef alarak Batılı ülkelere "Türkiye'yi durdurun, yoksa en ağır bedeli biz öderiz" çağrısında bulundu. Tal, Türkiye'nin İsrail için İran'dan bile büyük bir risk oluşturduğunu da savundu.

  • İsrailli milletvekili Ohad Tal, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'yi İsrail için en büyük tehditlerden biri olarak tanımladı.
  • Ohad Tal, Türkiye'nin İsrail için İran'dan daha büyük bir risk oluşturduğunu iddia etti.
  • Ohad Tal, Kudüs'teki Türk Konsolosluğu'nun İsrail yasalarına ve uluslararası hukuka aykırı faaliyetler yürüttüğünü öne sürdü.

İsrail kamuoyunda son dönemin en ses getiren figürlerinden Ohad Tal, bir kez daha Türkiye'yi hedef alan açıklamalarıyla gündemin üst sıralarına yerleşti.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in liderliğini yaptığı Dini Siyonizm Partisi'nin milletvekili olan Tal, İsrail Meclisi'nde (Knesset) yaptığı konuşmada Türkiye'ye yönelik küstahifadeler kullandı ve uluslararası çevrelere dikkat çeken bir çağrı yaptı.

"TÜRKİYE'Yİ DURDURUN, YOKSA EN AĞIR BEDELİ BİZ ÖDERİZ"

Konuşmasında Türkiye'yi ülkesi açısından en büyük tehditlerden biri olarak tanımlayan Tal, Batılı ülkelere seslenerek " Türkiye'yi durdurun. Yoksa en ağır bedeli biz ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Tal, Ankara'nın bölgedeki etkisini her geçen gün artırdığını savunarak uyarılarının ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE ARTIK SADECE BİR RAKİP DEĞİL, İRAN TEHDİDİNDEN BİLE ÇOK DAHA BÜYÜK BİR RİSK"

Tal, Türkiye'nin İsrail için İran'dan bile daha büyük bir risk oluşturduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye artık sadece bir rakip değil. Türkiye hızla ve güçlü bir şekilde yakın gelecekte İran tehdidinden bile çok daha büyük olabilecek bir risk unsuru haline geliyor. Türkiye bugün ekonomik, diplomatik ve askeri açıdan İran'dan daha güçlü bir ülke. Washington'da kendisine tanınan meşruiyetten faydalanıyor ve aynı zamanda Pekin'le de iyi ilişkilere sahip. Tüm bu unsurların birleşimi İsrail devleti için stratejik bir patlama riski oluşturuyor."

"TÜRKİYE, İSRAİL'İN ÇIKARLARINA KASITLI BİR ŞEKİLDE KARŞI ÇIKIYOR"

Türkiye'nin Kudüs'te artan etkisinin İsrail için stratejik bir sorun haline geldiğini belirten Tal, Ankara'nın Tel Aviv'in çıkarlarına sistematik biçimde karşı durduğunu savundu. İsrailli vekil, "Türkiye, İsrail'in çıkarlarına mümkün olan her arenada kasıtlı ve aktif bir şekilde karşı çıkıyor" sözleriyle iddialarını sürdürdü.

"TÜRK TEHDİDİ FİZİKSEL OLARAK UZAK DEĞİL"

Tal, Kudüs'teki Türk Konsolosluğu'nu hedef alan açıklamalarında ise şu ifadeleri kullandı: "Dünyaya vermemiz gereken mesaj net ve açık olmalıdır. Ana düşmanlarımıza himaye sağlayan bir ülke Gazze'de hiçbir rol üstlenemez; ne sivil ne de askerî. Ayrıca Türk tehdidi fiziksel olarak da uzak değildir. İsrail başkentinin tam kalbinde, Kudüs'teki Türk Konsolosluğu'nda faaliyet göstermektedir. Kudüs'teki Türk Konsolosluğu, Kudüs'ün Türk himayesinde Müslüman bir şehir olması hedefi doğrultusunda hem İsrail yasalarına hem de uluslararası hukuka aykırı olarak kültürel egemenlik kurmak ve İsrail egemenliğini sarsmak amacıyla düşmanca bir operasyon merkezi gibi çalışıyor."

ee herseyin bi bedeli vardir

Ne yani İsrail’e yaptıklarının bedelinimi ödetecek siniz, komik olmayın, perde arkasında dost iki ülke neyin bedeliki bu. Olan mazlum Filistinlilere oldu. Sizinki karşılıklı dövüş. Ama ötmek bedava.

Buda inanıp hemen gaza gelmiş hey Allahım

