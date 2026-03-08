Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak

ABD- İsrail ve İran savaşı 9. gününde de devam ederken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) dikkat çeken bir açıklama geldi.

TÜRKİYE, KKTC'YE 6 ADET F-16 KONUŞLANDIRACAK

KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye'nin yarın sabah saatlerinde KKTC'ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı. Meşeli, uçakların güvenlik amacıyla gönderileceğini belirterek, söz konusu sevkiyatın sivil uçuşları etkilemeyeceğini ifade etti.

MSB "DEĞERLENDİRİYORUZ" DEMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, dün yaptıkları açıklamada, son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla F-16 savaş uçaklarının adaya konuşlandırılmasının değerlendirildiğini bildirmişti.

GKRY'DEKİ ÜS VURULMUŞTU

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz üssü Akrotiri, 2 Mart tarihinde bir İran dronunun hedefi olmuştu. İngiltere Savunma Bakanlığı, üssün pistine düşen dronun herhangi bir can kaybına, yaralanmaya veya büyük çaplı maddi hasara yol açmadığını açıklarken, üsse iki dronun yöneldiği ve ikisinin de engellendiğini duyurmuştu.

İRAN: BİZE SALDIRMAYANA BİZ DE FÜZE ATMAYACAĞIZ"

Öte yandan; Türkiye ve Azerbaycan'a düşen füzelere ilişkin açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, özür diledi. Pezeşkiyan, devlet televizyonunda yayımlanan video mesajında "Komşu ülkelerden özür diliyorum. Bölgemizdeki ülkelerle bir düşmanlığımız yok. İran'a saldırmayana biz de füze atmayacağız" dedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM'de yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.