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Türkiye kısıtlamaları gevşetti mi? İsrailli bakanın iddiasına jet yalanlama

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Türkiye'nin İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasını gevşettiği iddialarına Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan yalanlama geldi. Bolat, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geri adım attığını ve İsrail'e yönelik ticari kısıtlamaların birçoğunu kaldırdığını belirtirken, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı kaynakları İsrail ile ticarette kısıtlama kararında geri adım olmadığını söyledi. Ticaret Bakanı Bolat ise o iddiaları kesin bir dille yalanladı.

TÜRKİYE'DEN ÖNCE KISITLAMA SONRA AMBARGO

Ticaret Bakanlığı'ndan 2 Mayıs gecesi yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyonlarında 35,000 sivilin öldüğüne dikkat çekilerek, çatışmaların durdurulması için Ankara'nın çaba gösterdiği ancak İsrail hükümetinin karşılık vermediği, bunun üzerine 9 Nisan'da 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatının kısıtlandığı ifade edilmişti.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e karşı ticaret alanında atılması gereken adımların atıldığını, iki ülke arasındaki ticaret hacminden vazgeçildiğini ve kapının kapandığını söylemişti.

İSRAİLLİ BAKAN "KISITLAMALAR İPTAL OLDU" DEDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Katz, Türkiye'nin, ticaret kısıtlamalarını kaldırdığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan ticaret kısıtlamalarının çoğunu geri çekti ve iptal etti; ders açık: Diktatörün tehditlerine boyun eğmemeliyiz, alternatifler yaratmalıyız ve her şeyi her an durdurabilecek Müslüman Kardeşler'in adamlarına bağımlı olmamalıyız.

Türkiye kısıtlamaları gevşetti mi? İsrailli bakanın iddiasına jet yalanlama

"İSRAİLLİ BAKANIN AÇIKLAMALARI HAYAL ÜRÜNÜDÜR"

Katz'ın bu iddiası üzerine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır. İsrail'in Gazzeye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir." sözleriyle konuya açıklık getirdi.

Türkiye kısıtlamaları gevşetti mi? İsrailli bakanın iddiasına jet yalanlama

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

Ömer Bolat Kısıtlama İhracat Hükümet Türkiye İsrail Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

JokerAllame:

çekseniz ne olur çekmeseniz ne olur baştan verdiniz zaten desteği yemeyin insanları !!!!

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VATANSEVER:

İsraille ticareti durdurmak akıl alır gibi değil. Bu işten en büyük zararı yine biz göreceğiz. Dış ticaret açığımız çok fazla. Bu açığı azaltan ülkelerden en önemlisi İsraildi. Onları etkilemez onlar malı başka yerden alır ancak biz İsrail gibi bir müşteri bulamayız.

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Yusuf ODEMIS:

Çok istiyorsan dindaşların ile sen çalışmaya devam edebilirsin

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VATANSEVER:

Yusuf ODEMIS: Benim derdim şahsi değil benim derdim millet. Halkın refahı. Emeklinin sıkıntıları benim derdim. O zaman ağlamayacaksınız 10 bin yetmiyor diye.

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Hakan Celik:

para meselesi varsa o yerde Allah,din,peygamber aranmaz

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murat:

İşin içinde para varsa kısıtlama olmaz

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Muratsa:

yav he he tam tam inandik

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Yasef Behar:

Israel ile tıcaret bıtmez. Tanklardan tutun ıhaların parçalarına kadar israelden geliyor

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